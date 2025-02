Desde cuadernos, lapiceros, lápices, tajadores, borradores, cartucheras, hasta mochilas, los comerciantes reportan un aumento significativo en las ventas, reflejando cómo lo visual y lo funcional se unen para marcar una moda.

Para Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe) de Mesa Redonda, en esta campaña escolar, útiles escolares con diseños de esta tendencia conectan con los gustos de las nuevas generaciones. “Los productos con colores claros y pasteles, característicos del estilo kawaii, están liderando las ventas”.

Cartucheras Kawaii llegan para esta campaña escolar. Foto: difusión.

“El símbolo de la amistad, representado por la capibara, se ha convertido en un éxito. Los stickers, cuadernos, mochilas y estuches con la temática Kawaii han capturado la atención de niños y adolescentes, haciendo que este año sean la sensación en esta campaña”, contó Díaz a Gestión.

En esa línea, mencionó que los lápices y lapiceros se han reinventado para satisfacer las preferencias de estudiantes que buscan más que funcionalidad.

Cartucheras Kawaii. Foto: Difusión.

“Ahora, los lápices vienen en presentaciones más atractivas, como estuches de 10, 20, 40 e incluso hasta 44 piezas, ideales para quienes desean variedad y personalidad en sus útiles. Los lapiceros de gel tampoco se quedan atrás, destacando con colores llamativos frente a los convencionales”, sostuvo.

Inversiones y crecimiento

No cabe duda de que la campaña escolar 2025 refleja un crecimiento significativo impulsado por la creciente acogida de la tendencia kawaii. De acuerdo a estimaciones de Díaz, los comerciantes medianos invierten entre US$ 100,000 y US$ 200,000, mientras que los grandes inversionistas pueden llegar a destinar hasta US$ 5 millones, con el fin de abastecer Lima y provincias.

“La tendencia kawaii podría impulsar la campaña escolar de este año entre 20% y 40%, dependiendo de cómo se manejen los precios y las novedades en el mercado. Muchos consumidores esperan hasta mayo para recibir las listas de útiles y aprovechar las ofertas, lo que da tiempo a los importadores para adaptar sus productos a las nuevas demandas. La clave del éxito está en ofrecer artículos visualmente atractivos”, manifestó.

“Estos productos también compiten con marcas extranjeras. Por ejemplo, un lapicero básico puede costar alrededor de 3 soles, pero uno más atractivo visualmente, con un mejor rendimiento y colores vibrantes, puede alcanzar los 5 soles. Esta diferencia de precio es percibida como una inversión en productos que no solo cumplen su función, sino que también hacen que el regreso a clases sea más divertido y estilizado”, añadió.

Borradores Kawaii. Foto: Difusión.

En cuanto al ticket promedio, para la compra de productos kawaii durante la campaña escolar, Díaz señaló que esta varía entre 50 y 100 soles, dependiendo de la cantidad y tipo de artículos que los consumidores elijan.

“Puedes encontrar lapiceros desde 3 soles por media docena o por cuartos. Como también otros productos de 10 soles, 5 soles, 20 soles, 30 soles y mochilas que fluctúan entre 40 soles, 60 soles, 100 soles”, mencionó.

Las tiendas Kawaii invaden Mesa Redonda

Para Jackeline González de la importadora “JG”, este año la tendencia la sigue marcando la capibara. Este animal de la Amazonía se sigue robando los corazones de grandes y pequeños.

“Solo en lapiceros de capibaras ganamos por unidad el doble de lo que cuesta, ya que al traer productos de afuera nos cuesta menos porque los compramos por cajones. A pesar de ello, los precios son bajos para que los clientes puedan comprar”, sostuvo.

Set capibara para útiles escolares. Foto: Difusión

Entre las novedades que presenta, se pueden encontrar resaltadores en forma de hamburguesas, calculadoras en colores pasteles, lápices portaminas con diseño de gatos, perros, osos. Las mochilas de tela mojada, las cartucheras en colores rosado, celeste, amarilla con diseños de peras, palta, sandía.

Mochilas con estilo Kawaii para este 2025. Foto: Difusión.

“Este año muchos están comprando los lapiceros infinitos que no se terminan por el tipo de tinta que usan y los lapiceros que se pueden borrar. Estos pueden costar por docenas S/ 4.60 y por unidad S/ 6.80″, expresó.

En el caso de las calculadoras, cada una puede costar S/ 10 y otras S/ 20. También están las mochilas, si se compran por cuarto puede costar 40 soles cada una y por unidad 50 soles.

Hello Kitty, My Melody, Kuromi también marcan la tendencia en útiles escolares

Infaltable para este regreso a clases los personajes de Sanrio y otros. Para ello, González comentó que los lapiceros de 10 colores de Hello Kitty, Kuromi, Oso Rilakkuma, Picachú, Pusheen, Totoro, Hantaro, son los que más se venden.

“Estos lapiceros que vienen 10 colores en uno solo pueden costar entre 8 a 10 soles por Unidad y 23 soles por cuarto. También tenemos los papeles adhesivos, las notas tipo post it, también los cutters, las reglas, los pegatines. Hay un sinfín de productos que están al alcance de todos los bolsillos”, precisó.

Set de Kuromi en la campaña escolar 2025. Foto: Difusión.

