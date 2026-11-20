El impacto no termina con una reparación específica. También comprende una mayor frecuencia de mantenimiento y una posible pérdida del valor de reventa, especialmente en quienes dependen de su unidad para trabajar.

Los costos

Benjamín Aróstegui, director de la Facultad de Ingeniería de Cibertec, explicó que los neumáticos están entre los componentes más afectados por las vías deterioradas. Un parche para llantas puede costar entre S/ 20 y S/ 80.

Los golpes también pueden afectar los aros y hacer necesarias intervenciones. Aquí entran los servicios de balanceo y colocación de contrapesos, que pueden alcanzar los S/ 100, dependiendo del trabajo requerido.

Sin embargo, cuando el deterioro compromete la suspensión, el desembolso puede aumentar. Precisamente, los amortiguadores también son uno de los elementos que suelen dañarse al circular por vías con huecos e irregularidades.

Para automóviles y SUV, el mercado ofrece amortiguadores genéricos desde S/ 300 el par. Si el propietario elige repuestos originales, el precio puede llegar a US$ 800 por par.

A la par, Aróstegui advirtió que los hábitos de conducción también influyen en el desgaste y que manejar de forma temeraria puede agravar el deterioro.

“Partiendo del análisis que al conducir por vías en mal estado el conductor reduce la velocidad entre 15 a 20 km/hora (tomando como referencia el indicador de consumo combustible de un Suzuki Jimny 2020). Estamos deduciendo que en promedio el costo de combustible se duplica al conducir en vías en mal estado”, indicó el especialista.

Los gastos de reparación y mantenimiento de los vehículos ponen en evidencia el costo que representan los baches y las pistas en mal estado para los conductores. Foto: Álvaro Figueroa/GEC.

Mantenimiento y pérdida de valor

Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que también están el deterioro de frenos y embrague, además de problemas de recalentamiento del motor. Esto aumenta la necesidad de realizar servicios de mantenimiento con mayor frecuencia, lo cual, independientemente del vehículo, el gasto será mayor.

El impacto sobre el presupuesto, por tanto, no siempre aparece como una reparación grande: también puede acumularse mediante intervenciones sucesivas.

Agrega que el deterioro puede reducir el valor de reventa del vehículo. Así, el propietario no solo enfrenta mayores gastos durante su uso, sino que puede recuperar menos dinero cuando decide venderlo.

La mayor exposición corresponde a quienes pasan más horas en el tránsito. En este escenario se incluyen a taxistas, repartidores, transportistas y conductores de mototaxis, cústeres, combis y buses entre los grupos más afectados.

En estos casos, el vehículo es una herramienta para generar ingresos. Por ello, el mantenimiento más frecuente presiona el presupuesto de trabajo, mientras el tiempo destinado a atender desperfectos puede restar disponibilidad para realizar recorridos.

Ante daños ocasionados por un bache, la economista señaló que los ciudadanos pueden presentar una denuncia o un informe ante Sutran, la municipalidad correspondiente o la empresa concesionaria, según el caso.

“Se recomienda además contar con una constancia fotográfica del daño generado y del lugar en el que fue ocasionado, como evidencia que sustente el pedido”, mencionó.