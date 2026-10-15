Desde su ingreso al mercado en 2021, Electron Motors ha comercializado alrededor de 120 vehículos eléctricos, de los cuales 60 fueron vendidos durante el 2025. Si bien la compañía reconoce que el contexto político ralentizó el mercado en la primera mitad del 2026, espera recuperar el ritmo de crecimiento en el segundo semestre con una serie de iniciativas que marcarán su siguiente etapa de expansión.

En febrero del 2026 llegó al país el primer lote de 12 camionetas pickups 4x4 eléctricas, adquirido con una inversión cercana a US$500,000. (Foto: Electron Motors)

Nueva etapa de expansión de la mano de IPESA

El principal eje de expansión de Electron Motors es el desarrollo de la división de electromovilidad de IPESA, empresa peruana con 47 años de trayectoria en la comercialización de maquinaria y representante de John Deere en el país. La estrategia comenzó en el 2025, cuando Eduardo Rizo Patrón convenció a la compañía de ingresar al negocio de vehículos eléctricos.

“Más que una alianza es un nuevo frente gigante”, afirmó el ejecutivo, quien destacó que este trabajo permitirá aprovechar la infraestructura y cobertura nacional de IPESA.

Como parte de esta estrategia, en febrero del 2026 llegó el primer lote de 12 camionetas pickups 4x4 eléctricas, adquirido con una inversión cercana a US$500,000. La iniciativa está dirigida a empresas de minería, agro y utilities, y ya tiene como primer cliente a Equans. “Lo primero es colocar estas pickups 4x4 para generarle confianza y oportunidad de negocio a IPESA y eventualmente se va a traer stock de lo que demande más el mercado”, señaló Rizo Patrón.

LEA TAMBIÉN: Gobierno plantea que cada grifo pueda tener un punto de recarga para autos eléctricos

Ampliación de portafolio con foco en minería

La ampliación del portafolio es otro de los ejes de crecimiento de Electron Motors. Actualmente, las camionetas 4x4 representan alrededor del 40% de su oferta y las unidades de carga —entre furgones y camiones— cerca del 50%, mientras que el resto corresponde a camionetas 4x2 y camiones pesados.

En esa línea, la compañía prevé incorporar camiones eléctricos de 4, 6 y 10 toneladas para minería, agro y logística, además de evaluar el ingreso de excavadoras, volquetes, SUVs, vans y buses eléctricos. Asimismo, mantiene conversaciones con la fabricante china GAC para ampliar su oferta de vehículos ligeros en el país.

Rizo Patrón señaló que la estrategia prioriza las unidades ligeras por su mejor relación costo-beneficio. Añadió que las baterías de litio-ferrofosfato se mantienen como el estándar tecnológico más estable del mercado.

LEA TAMBIÉN: BYD rompe récord de ventas de autos eléctricos y se acerca a superar a Tesla

Negocio B2B: crecimiento con foco en empresas

Electron Motors proyecta cerrar el 2026 con la venta de entre 30 y 40 vehículos eléctricos adicionales. La compañía mantiene su estrategia enfocada en el segmento empresarial (B2B), donde identifica mayores oportunidades de crecimiento frente al mercado de personas.

Actualmente, la empresa atiende a clientes como Pluspetrol, Equans, Olva Courier y Scharff, y mantendrá su enfoque en el segmento B2B. “Para una persona común un carro eléctrico hoy es un lujo o una complicación por la falta de carga”, afirmó.

Panorama de la electromovilidad en Perú

Para Rizo Patrón, el principal desafío para acelerar la electromovilidad en Perú sigue siendo la falta de infraestructura y un marco regulatorio. Si bien el mercado de vehículos electrificados creció 86% entre el 2025 y el 2026, precisó que esa cifra incluye modelos híbridos, mientras que los eléctricos puros representan apenas el 5% de las ventas totales. “El híbrido sigue siendo un carro de gasolina. Se debería diferenciar la venta de unidades 100% eléctricas porque esas son las que requieren infraestructura”, afirmó.

El ejecutivo sostuvo que el modelo B2B continuará liderando la adopción de vehículos eléctricos, ya que las empresas pueden desarrollar sus propios puntos de carga y priorizan el ahorro operativo.