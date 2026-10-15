La compañía impulsa su crecimiento mediante el desarrollo de la división de electromovilidad de IPESA. (Foto: Electron Motors)
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Sandra Reyes
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Electron Motors, concesionario peruano especializado en la comercialización de vehículos eléctricos para empresas, prepara una nueva etapa de expansión. La compañía proyecta crecer entre el 2026 y el 2027 mediante una alianza estratégica con IPESA, la ampliación de su portafolio, el fortalecimiento de su negocio corporativo y nuevas soluciones de electromovilidad. ¿Cuáles serán sus próximos pasos?

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