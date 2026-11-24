El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2026 debido principalmente a una mayor afectación del fenómeno El Niño (FEN).

De acuerdo con el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales (IAPM) 2027-2031 del MEF, el PBI cerrará el año con un crecimiento de 3.1%, inferior al 3.4% que habían proyectado previamente.

Aunque hace unos meses el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF esperaba que los sectores primarios registren una contracción de 1.4% este año, ahora se espera que la caída llegue a 3% por el golpe a los rubros de pesca, agro y manufactura primaria.

El mayor deterioro se observaría en la actividad pesquera, cuya producción caería 40.5%, por encima del retroceso de 25.8% previsto anteriormente. Esta sería su mayor contracción desde 1972, cuando cayó 46.8%.

Según precisaron, el resultado se debería a las anomalías que afectaron el desembarque de anchoveta durante la primera temporada de pesca y llevaron a la cancelación de la segunda temporada en la zona norte-centro.

En ese sentido, en manufactura primaria las proyecciones apuntan a una retroceso de 7.9%, superando la caída de 5.7% que se esperaba antes, debido a la menor disponibilidad de anchoveta para la elaboración de harina y aceite de pescado.

Mientras que, el sector agropecuario registraría una caída de 2%, cuando antes la expectativa preveía un retroceso de 1.4%. Este peor desempeño se debería a la afectación del FEN en la floración de cultivos y frutas, como la palta, arándanos, aceituna, mango, limón, papa, alfalfa y arroz.

El PBI cerrará el año con un crecimiento de 3.1%, inferior al 3.4% que habían proyectado previamente.

¿Qué sostendría la economía?

Pese al menor desempeño previsto para los sectores primarios debido al FEN, el MEF espera que las actividades no primarias puedan sostener el crecimiento económico debido a una mayor demanda.

Solo la construcción alcanzaría un crecimiento de 10.7% este año, mientras que el comercio avanzaría 6.4%, ambos superando las proyecciones anteriores.

Según precisaron en el nuevo IAPM, esto estaría relacionado al dinamismo de la demanda interna, cuya proyección para 2026 se elevó de 5.9% a 6.3%, impulsada por la inversión privada y la resiliencia del consumo de los hogares. Solo la inversión privada crecería 13.8%, mientras que la inversión minera tendría un avance de 24.1%.