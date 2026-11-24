El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2026 debido principalmente a una mayor afectación del fenómeno El Niño (FEN).
De acuerdo con el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales (IAPM) 2027-2031 del MEF, el PBI cerrará el año con un crecimiento de 3.1%, inferior al 3.4% que habían proyectado previamente.
Aunque hace unos meses el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF esperaba que los sectores primarios registren una contracción de 1.4% este año, ahora se espera que la caída llegue a 3% por el golpe a los rubros de pesca, agro y manufactura primaria.
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El mayor deterioro se observaría en la actividad pesquera, cuya producción caería 40.5%, por encima del retroceso de 25.8% previsto anteriormente. Esta sería su mayor contracción desde 1972, cuando cayó 46.8%.
Según precisaron, el resultado se debería a las anomalías que afectaron el desembarque de anchoveta durante la primera temporada de pesca y llevaron a la cancelación de la segunda temporada en la zona norte-centro.
En ese sentido, en manufactura primaria las proyecciones apuntan a una retroceso de 7.9%, superando la caída de 5.7% que se esperaba antes, debido a la menor disponibilidad de anchoveta para la elaboración de harina y aceite de pescado.
Mientras que, el sector agropecuario registraría una caída de 2%, cuando antes la expectativa preveía un retroceso de 1.4%. Este peor desempeño se debería a la afectación del FEN en la floración de cultivos y frutas, como la palta, arándanos, aceituna, mango, limón, papa, alfalfa y arroz.
¿Qué sostendría la economía?
Pese al menor desempeño previsto para los sectores primarios debido al FEN, el MEF espera que las actividades no primarias puedan sostener el crecimiento económico debido a una mayor demanda.
Solo la construcción alcanzaría un crecimiento de 10.7% este año, mientras que el comercio avanzaría 6.4%, ambos superando las proyecciones anteriores.
Según precisaron en el nuevo IAPM, esto estaría relacionado al dinamismo de la demanda interna, cuya proyección para 2026 se elevó de 5.9% a 6.3%, impulsada por la inversión privada y la resiliencia del consumo de los hogares. Solo la inversión privada crecería 13.8%, mientras que la inversión minera tendría un avance de 24.1%.