Agro en Perú “temblaría” más allá del verano 2027 por El Niño. FOTO: GIANCARLO SHIBAYAMA/ EL COMERCIO
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Guadalupe Gamboa
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Pucallpa, Ucayali. Ante las alertas de un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria, el impacto sobre el sector agrario iría más allá del verano del 2027, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Tras su presentación en el marco de la Expo Amazónica Ucayali 2026, donde estuvo Gestión, el titular del sector, Marco Vinelli, señaló que se prevé afectaciones al agro hasta mediados del próximo año.

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