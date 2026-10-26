“El próximo año, por ejemplo, va a continuar la sequía hasta mayo, incluso posiblemente hasta junio. [Los efectos en el agro se esperarían] hasta el primer semestre [del 2027]”, comentó a Gestión. Vale decir que se verían sequías en el sur del país, mientras que se enfrentarían fuertes lluvias en el norte.

Esta probabilidad se da mientras la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional de El Niño (Enfen) mantiene la Alerta de El Niño Costero con una proyección de duración hasta el otoño.

Según su último comunicado, es más probable que el calentamiento del mar se mantenga con una magnitud de extraordinaria hasta enero de 2027, para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño (marzo).

Previamente en conversación con los medios, el ministro señaló que se prevé una reducción productiva de algunos de los cultivos más importantes para las agroexportaciones como el arándano, la uva y mango, pues dada la presencia de El Niño, “se va a presentar una reducción: en algunos sería de entre 10% a 15% y, en otros, sería de 30% o inclusive un poco más”.

Por el momento, resaltó, pese a la situación climática se observa que las agroexportaciones todavía muestran un resultado positivo en valor (los altos precios son la clave), con lo que alcanzaría un crecimiento de entre 2% y 3% al cierre del año.

Respecto a los productos de consumo local, Vinelli aseguró que actualmente no existe desabastecimiento, sino que se observa un alza en los precios debido a factores externos y afirmó que todavía no es posible adelantar qué productos podrían ser los que tendrían un mayor encarecimiento por El Niño.

“Toda la cosecha actual existe porque ya se sembró antes. Entonces, lo que hay que verificar es, hacia el próximo año, [qué nuevas siembras] van a ser afectadas […] Toda modificación de precios en este momento obedece a los costos de producción. Hemos tenido varias semanas con precios del petróleo arriba de los US$ 100 [el barril] y eso incrementa los costos logísticos y [el precio] de los fertilizantes”, dijo.

Marco Vinelli alertó sobre el impacto en el agro. (Foto: Congreso)

Mercado interno y agroexportación “en rojo”

El sector agrícola se contrajo 1.3% entre enero y agosto de este año, según la información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto se explicó, sobre todo, por los cultivos destinados al mercado interno y la agroexportación, mientras que aquellos con mira en la agroindustria crecieron.

En el mercado interno (-0.1%), retrocedió, sobre todo, la papa (-0.4%), uno de los principales productos sembrados en el país. En la agroexportación, se vieron caídas en café (-4.5%), uva (-3.9%), palta (-0.7%), mango (-19.9%), cacao (-3.4%) y aceituna (-91.9%).

En sentido contrario, la parte agroindustrial creció 9.9% con incrementos en maíz amarillo duro (5.5%) y caña de azúcar (12.6%).

Hay que mencionar que el BCRP proyecta que la actividad agropecuaria caería 1.5% este año y -1.7% en el 2027.

Descarta revisar beneficios tributarios de la agroindustria

A fines de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Gobierno evaluaría técnicamente las exoneraciones tributarias. Esto luego fue mencionado, en la misma línea, por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al ser consultado por Gestión, Vinelli descartó que se esté evaluando revisar los beneficios tributarios de la agroindustria.

“Por este lado, [la revisión de las exoneraciones] nunca estuvo en la agenda”, comentó. Al mismo tiempo, tampoco se estarían pensando en nuevos beneficios tributarios temporales para la agroindustria ante los efectos de El Niño pues consideró que se tiene “un régimen de promoción bastante adecuado”.

Por el momento, mencionó que hay otro tipo de medidas que sí podrían analizarse para la agroindustria, entre ellas la solución perfecta de labores.

“Está [en el análisis] esa medida [la solución perfecta de labores], las detracciones -que ha anunciado el MEF- y seguimos abriendo mercados. Hay que ver, pero no hay que adelantarnos. Tenemos que ver qué está pasando”, indicó.

Tres reformas quedaron fuera de las facultades

El ministro Vinelli también señaló que tres modificaciones que el sector consideraba importantes no fueron incluidas en las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo por parte del Congreso de la República.

Entre ellas mencionó la modificación de la Ley de Recursos Hídricos, la ley de saneamiento físico-legal y titulación de tierras, y las normas sobre plantaciones forestales. “Creo que son tres grandes elementos que podrían haber dado un gran impulso al sector agrícola en el país”, sostuvo.

El ministro señaló que, pese a que estas reformas no fueron incluidas, el Gobierno planteará, a través de proyectos de ley, las modificaciones que considere necesarias.

Inversiones en infraestructura hídrica

Frente al escenario climático, el Poder Ejecutivo viene avanzando, según Vinelli, con proyectos destinados a ampliar la disponibilidad de agua para el sector agrario.

El ministro recordó que ya se firmó el diseño y construcción del sifón número 3 del proyecto de irrigación Chavimochic III e indicó que en las próximas cuatro a seis semanas se firmará la culminación de la construcción de la presa.

Además, se espera próximamente la suscripción del expediente para la puesta a punto de Majes I en Arequipa, y la represa Iruro en Ayacucho.