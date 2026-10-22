Las mypes afectadas por fenómeno climático necesitarán apoyo para capital de trabajo y reprogramación de deudas. (Composición: Gemini)
Las mypes afectadas por fenómeno climático necesitarán apoyo para capital de trabajo y reprogramación de deudas. (Composición: Gemini)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Fenómeno de El Niño ya despertó las alertas a nivel nacional y es cada vez más tangible, tras las precipitaciones registradas en Piura en días recientes. Dicha situación, así como el impacto mayúsculo previsto para los próximos meses, involucra directamente a los emprendedores del país, ¿cuáles son sus previsiones?

TE PUEDE INTERESAR

Seis de cada 10 peruanos no podrían cubrir gastos de emergencia, ¿qué les pasaría a fin de año?
Tres errores contables que pueden hacer que tu negocio pierda el rumbo
Deudores afectados por el Niño podrán aplazar pagos por 6 meses, ¿quiénes calificarán?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.