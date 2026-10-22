La gran mayoría de micro y pequeñas empresas (mypes) del Perú ya anticipan una afectación en sus negocios y en su economía familiar por El Niño, según una encuesta realizada por Mibanco.

En concreto, un 79% de las mypes considera que su negocio podría ser afectado por el fenómeno, y el 86% cree probable o muy probable requerir apoyo financiero.

A su vez, cuando se consultó a esos pequeños negocios para qué van a requerir dicho apoyo económico, un 55% respondió que para capital de trabajo, un 26% que solicitaría la reprogramación de sus créditos y un 18%, en reparación.

Acorde con lo anterior, un 87% de las mypes, es decir, nueve de cada 10, prevé un impacto en su economía familiar. De este grupo, incluso un 37% anticipa bastante impacto.

“El 87% de los encuestados dice que (El Niño) los va a golpear, a unos (los golpeará) más fuerte, a otros menos, pero hay consciencia de que va a golpear. Los que sienten más eso (la preocupación) son quienes se dedican a la agricultura y la ganadería”, explicó José Antonio Muñiz, gerente de la división de negocios de Mibanco.

“Siempre existen oportunidades y riesgos. Pero (entre los emprendedores) sí se ve que algo va a pasar (por El Niño). Eso alimenta (la necesidad) de estar preparados, de no alocarse por hacer las cosas, sino tener un poco más de cabeza fría”, manifestó.

Contratación

Frente a El Niño, las mypes van a ser más prudentes al contratar personal, e incluso un 30% va a reducir personal, según Mibanco.

“Si yo (como microempresario) pensaba contratar cinco personas en mi puesto en Gamarra para vender, ahora solo voy a contratar a cuatro. Otro ejemplo es el agroindustrial que va a cosechar mango y no va a contratar tantas personas (para esa labor)”, indicó Muñiz a Gestión.

Estas decisiones se relacionan con menores expectativas de ventas, mayores costos de insumos y combustibles, y presión sobre los márgenes de ganancia, detalló el citado informe.

“Ahí (en la contratación de trabajadores) es donde sí se ve la restricción. Ya no es un tema de mercadería o activo fijo, sino de nivel de atención”, afirmó el ejecutivo.

El sondeo de Mibanco fue realizado a nivel nacional, entre clientes y no clientes de la entidad financiera, ambos grupos por igual, por lo que se trata de un estudio representativo de las mypes.

Liquidez

Según el informe, un 49% de las mypes pide un préstamo de capital de trabajo y un 47% recurre al patrimonio propio.

“En las últimas dos o tres encuestas, los números eran al revés, preferían utilizar capital propio para el negocio antes que endeudarse. Lo que hay detrás (de ese cambio) es que seguramente prefieren (ahora más) endeudarse porque eso les da flexibilidad. Tener el efectivo allí es mejor que no tenerlo”, explicó Muñiz al mencionar que podrían surgir gastos imprevistos por el emprendedor, como reparar un daño en su vivienda por el exceso de lluvias.

Asimismo, según la encuesta, más de la mitad de los clientes (mypes) se sienten poco o nada preparados para enfrentar los efectos de El Niño, lo que contrasta con un 48% que sí se siente muy preparado o medianamente preparado.

Encuesta de Mibanco

Inversión

“(Entre los que se sienten no preparados) hay mucho sobre la percepción de su capacidad de respuesta. No es que no sabían que el fenómeno iba a venir, sino que hay muchos que dicen que no podrían hacer nada, o que para hacer algo tendría que invertir muchísimo”, sostuvo Muñiz.

Por ejemplo, un cliente ganadero puede responder que ante una inundación llevaría a su ganado a una zona más alta. Entonces, la solución ideal es que construyera galpones, pero no tiene ni el tiempo ni la capacidad de efectuar esa inversión antes del inicio de las lluvias, refirió.

Cortoplacismo de las autoridades

Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advirtió que los sucesivos gobiernos han tratado al Fenómeno de El Niño como un evento esporádico, cuando, por el contrario, cada vez es más frecuente y de mayor intensidad.

“Hay un cortoplacismo (de parte las autoridades) para no invertir más en prevención y en medidas que mitiguen los impactos negativos. Se concentran en atender la emergencia”, cuestionó.

“Las autoridades que van a entrar en enero (del 2027), por ejemplo, saben que en su gestión seguro no les va a tocar otro Niño. Entonces, si ellos no hacen algo, en el próximo Niño vamos a estar igual”, agregó al asegurar que al no poder ser reelegidas, se reducen los incentivos para tomar medidas de más largo plazo.

Además, criticó que cada vez que sucede un evento catastrófico se crea una nueva institución, en lugar de que exista una sola entidad estatal con mirada de más largo plazo en atención de emergencias.

Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. (Renzo Salazar / GEC)

Campaña navideña

Mibanco estima alcanzar en esta campaña navideña un desembolso total de S/ 5,782.9 millones, lo que representa un crecimiento de 30% respecto del mismo periodo del 2025.

Un 76% de las mypes encuestadas por Mibanco espera ventas similares o mayores frente al año pasado. Sin embargo, el optimismo es algo menor.

“(El microempresario) optimista, sigue siendo optimista, pero un poquito menos (optimista)”, afirmó José Antonio Muñiz, de Mibanco.”Ya no te piden el 100% de la línea, sino 80%, por ejemplo”, refirió.