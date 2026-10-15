El pago a proveedores y de la planilla son obligaciones frecuentes del empresario. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La ganancia o la utilidad es quizás el primer indicador al que se suele asociar la buena marcha o el éxito de un negocio, ¿a qué otros índices se debe tomar atención?

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