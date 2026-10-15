Para Renzo Peche, CEO de Cuentas Claras, lo más importante es “cuidar” el flujo de caja, es decir, el efectivo del que se dispone para saldar las obligaciones de corto plazo.

Aunque una empresa pueda vender, por ejemplo, S/10,000, no todo se cobra al contado. El resto se ha vendido a crédito y se cobrará a futuro, refirió el ejecutivo.

Deudas

Advirtió que la insuficiencia de flujo de caja tiene una grave consecuencia: las empresas se endeudan para poder cumplir con sus obligaciones inmediatas, por ejemplo, el pago a proveedores o de la planilla.

“He conocido muchos casos de emprendedores, dueños de negocios, que fracasan por este motivo: no tener flujo de efectivo, empiezan a gastar como locos, generan un montón de ventas, pero cuando luego revisan su cuenta bancaria, se dan cuenta de que no tienen nada o muy poco. Y eso no les permite asumir las responsabilidades de pagos del mes que viene”, dijo.

Las empresas pueden llegar a endeudarse para poder cumplir con sus obligaciones inmediatas. Foto: Andina/referencial.

“Ahí es donde las empresas se endeudan, comienzan a pedir créditos con tasas de interés de 25%, 30%, 35% o hasta 40%”, manifestó durante el Perú Business Fest 2026, organizado por Cofide.

“(Solo con esas deudas los negocios pueden) pagar a sus trabajadores, los recibos de agua, de luz o cualquier responsabilidad. Entonces, el cash flow hay que cuidarlo”, recalcó.

“Si empiezas a tomar como hábito que tu negocio es tu caja chica, estás llevando tu negocio al fracaso”, añadió Peche.

Destacó también que contar con algo adicional de efectivo en el mes puede “salvar” a la compañía si en algún otro mes o periodo en particular se incrementan los gastos corrientes o no se cobra al contado lo esperado en las ventas.

Ejercicio de cobranza

El ejercicio de cobranza es muy importante, enfatizó. “Hay que tener una estrategia también de cobranza, poner fechas, establecer filtros a tus clientes. Si empiezas a acostumbrar a un cliente a que te pague tarde, siempre te va a pagar tarde. Siempre. Entonces, desde un inicio tú tienes que poner las reglas claras en tu negocio”, sugirió.

“El hecho de que tú pongas reglas no te hace un mal emprendedor”, aclaró.

Contabilidad

En otro momento, el CEO mencionó la importancia de aprender de contabilidad, por lo menos los principales conceptos, para identificar, por ejemplo, si el contador de la firma podría incurrir en alguna mala práctica.

“Si no sabes leer un estado de resultados o un balance general mejor no emprendas”, sostuvo.

Peche resaltó la importancia de aprender contabilidad. (Foto: GEC)

Claves

Renzo Peche, de Cuentas Claras, brindó tres recomendaciones a los emprendedores: conocer los balances contables del negocio, aprender a leer esos números (comparar márgenes, resultados y otros), y tomar decisiones basadas en esa información financiera.