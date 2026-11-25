El impacto del fenómeno El Niño (FEN) sobre la pesca y la agricultura impactará en las exportaciones peruanas este y el próximo año. Así lo evidencia el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales (IAPM) 2027-2031 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si bien el valor de los envíos de bienes todavía alcanzaría un nivel récord, ya que crecería alrededor de 25% sumando US$ 118,339 millones totales en 2026, el panorama cambia cuando se observa cuánto crecerían las exportaciones sin considerar el efecto de los precios internacionales.

Las últimas proyecciones del MEF en el IAPM 2027-2031 indican que las exportaciones registrarían una caída real de 0.2% este año, por debajo del crecimiento de 1% que se estimaba inicialmente.

Resultados distintos por mediciones variadas

De concretarse esta proyección, sería la primera caída anual de las exportaciones reales desde 2020, cuando los envíos de bienes y servicios retrocedieron alrededor de 19%, en medio de la paralización de actividades por la pandemia, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Aunque el valor nominal se ve favorecido por las mayores cotizaciones internacionales, la medición real permite observar cómo evoluciona la cantidad de bienes y servicios que se exportan.

“Es importante distinguirlo. Claramente los precios internacionales han favorecido el valor de las exportaciones, aún cuando la producción exportable no esté creciendo o vaya a tener una caída. La preocupación está en nuestra capacidad de producir y vender más bienes y servicios al exterior”, comentó Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos en Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) a Gestión.

De hecho, el MEF indica que, detrás de esta revisión a la baja está la menor generación de productos pesqueros y agrícolas a consecuencia de las condiciones climáticas derivadas del FEN. Solo la producción pesquera, esta caería 40.5%, seguida por la manufactura primaria y la agricultura que retrocederían 7.9% y 2%, respectivamente.

En el caso de la pesca, el informe advierte también que habrá menos anchoveta disponible para que la industria pueda elaborar aceite y harina de pescado. Con esta menor producción, por ejemplo, las exportaciones de harina de pescado caerían 59% este año, al mismo tiempo que, según datos del BCRP, sus precios han subido casi 58%.

Mientras que en el sector agrícola, los efectos del fenómeno climático alcanzarían tanto a cultivos tradicionales como a los no tradicionales. Esto incluye café, azúcar, cacao y frutas que son parte del ranking agroexportador, aunque no todos vienen elevando sus precios.

En ese sentido, Zacnich indica que uno lo que viene avanzando en valor de exportación es el mango, cuyo valor de los envíos aumentó 14%, pese a que el volumen exportado cayó 10%. En tanto, en la palta, el valor creció 7%, mientras que las toneladas enviadas disminuyeron cerca de 1%.

El representante de ComexPerú recordó que una situación similar se observó durante los efectos del FEN entre 2023 y 2024, cuando se redujeron los volúmenes exportados de arándanos y uvas, aunque el valor de algunos envíos se mantuvo favorecido por las cotizaciones internacionales.

Efecto en minería y en la economía peruana

Otro sector en el que el MEF advierte una reducción de la producción es la minería, por una menor extracción de cobre de Southern y Antapaccay, y de zinc de Antamina. En paralelo, hasta septiembre, el BCRP indicaba que las cotizaciones del cobre venían aumentando 46.4% y las de zinc se elevaron en 23.7%.

Cabe añadir que, entre sus estimaciones, el MEF proyecta que el cobre alcance los US$ 6.09 por libra y el oro los US$ 4,385 por onza, lo cual ayudaría a sostener el valor de las exportaciones de bienes, pese a las dificultades para aumentar la producción en otros sectores.

Para Juan Carlos Mathews, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la USIL y exministro de Comercio Exterior y Turismo, está situación evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad productiva del país.

“El Perú está aprovechando un contexto internacional favorable, pero todavía tiene el desafío de fortalecer su capacidad productiva, incorporar mayor valor agregado y diversificar su oferta exportable. No podemos depender únicamente de los buenos precios de nuestros productos en los mercados internacionales”, sostuvo.

Con el Fenómeno El Niño 2026-2027 en el horizonte, la prioridad del consumo humano en zonas vulnerables plantea nuevos retos para la gestión del agua en la minería peruana. (Foto: Andina)

En ese sentido, precisó que el principal desafío del país es superar cuatro limitaciones: los riesgos climáticos, los sobrecostos logísticos, la insuficiente diversificación productiva y la incertidumbre del entorno internacional.

“Si bien nuestra oferta exportable comprende más de 5,000 productos, solo pocos tienen volúmenes altos”, recordó.

La caída de las exportaciones en términos reales tendría un impacto de alrededor de 0.06 puntos porcentuales sobre el PBI, considerando el peso de las exportaciones en la economía, indicó Zacnich.

Pese a que el efecto sería limitado sobre el crecimiento de la economía, sus consecuencias serían más visibles en las actividades y regiones del norte y sur del país que se vean directamente afectadas por el FEN.

Asimismo, la menor actividad pesquera y agrícola puede afectar también a los trabajadores, proveedores y familias que dependen de estas cadenas productivas.

“En el caso del sector pesca se habla de pérdidas de más de 80,000 empleos. En el sector de agricultura, tomando como referencia el FEN de los años 2023 y 2024, se hablaba de poco más de 30,000 empleos directos afectados”, indicó el representante de ComexPerú.

Expectativa en 2027

El menor dinamismo del volumen de exportaciones no se limitaría a este año. Para 2027, el MEF redujo su proyección de crecimiento real de los envíos de bienes y servicios no financieros de 3.6% a 1.9%.

Para ese año se prevé que los mayores despachos de cobre, impulsados por una mayor producción de Cerro Verde y la Reposición Ferrobamba, así como el inicio gradual de operaciones de Romina, ayuden a compensar parcialmente la menor oferta pesquera y agropecuaria que seguiría golpeada por el FEN.

Como se recuerda, se espera que los efectos climáticos todavía pesen sobre estas actividades pues el fenómeno climático se mantendría fuerte hasta febrero y se debilitaría progresivamente hasta julio.

“ El principal riesgo es que los efectos trasciendan el año 2027. Una menor producción puede comprometer nuestra presencia en los mercados internacionales, reducir inversiones, afectar el empleo formal y debilitar las cadenas productivas regionales. Recuperar mercados y capacidades productivas perdidas puede tomar varias campañas ”, señaló Mathews.

Por ello, consideró necesario fortalecer la infraestructura hídrica, mejorar los sistemas de alerta temprana e impulsar la innovación tecnológica en la agricultura.

Asimismo, planteó facilitar el acceso al financiamiento empresarial, proteger los recursos pesqueros y acelerar las inversiones productivas y logísticas.