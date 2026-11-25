A partir de este pronunciamiento, surgen algunas interrogantes: ¿hasta dónde llega la facultad del Estado para imponer múltiples multas por un mismo accidente laboral? ¿Qué ocurre cuando las obligaciones fiscalizadas por distintas entidades se superponen? ¿En qué circunstancias una empresa puede cuestionar una segunda sanción y solicitar su anulación?

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El caso analizado por la Corte Suprema

El caso se originó tras un accidente laboral mortal ocurrido en enero del 2014 en una operación minera. Una empresa contratista acudió al Poder Judicial para solicitar la nulidad de una multa de S/ 7,600 impuesta por Sunafil, alegando que Osinergmin ya había sancionado incumplimientos relacionados con el mismo accidente.

La empresa sostuvo que ambas sanciones respondían, en esencia, a una misma deficiencia en la supervisión de la seguridad, por lo que consideraba que se había vulnerado el principio non bis in idem, que prohíbe sancionar dos veces por una misma conducta.

Al analizar el caso, la Corte Suprema advirtió que, mientras Osinergmin sancionó una omisión en la supervisión directa de las operaciones mineras, Sunafil sancionó una deficiencia en la supervisión general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, diferenció los bienes jurídicos protegidos por ambas entidades: la primera vela por la seguridad de la infraestructura y las instalaciones mineras, mientras que la segunda protege el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo.

En consecuencia, mediante la Casación 15461-2024-Lima, la Corte Suprema declaró infundado el recurso presentado por la empresa y mantuvo la multa impuesta por Sunafil.

El máximo tribunal concluyó que no existía identidad de hechos ni de fundamentos entre ambas sanciones, por lo que no se vulneró la prohibición de doble sanción. De esta manera, consideró que la existencia de una sanción de naturaleza técnica no exime a la empresa de su responsabilidad en materia sociolaboral.

¿Cuándo está prohibido imponer más de una multa?

Juan Carlos Morón, socio de Echecopar, explicó que la sentencia de la Corte Suprema no introduce un nuevo criterio jurisprudencial, sino que mantiene la posición que reconoce al principio non bis in idem como un límite a la potestad sancionadora del Estado. Sin embargo, cuestionó la forma en que el tribunal analizó los fundamentos de ambas sanciones.

El especialista señaló que, para determinar si existe una duplicidad de sanciones, deben evaluarse tres elementos: el sujeto sancionado, la conducta calificada como infracción y el bien jurídico que se busca proteger. Si coinciden los tres, corresponde excluir la segunda sanción.

En esa línea, Diego Palacios, socio de Damma Legal Advisors, explicó que esta prohibición alcanza al Estado en su conjunto, incluso cuando intervienen distintas entidades fiscalizadoras. Por ello, la existencia de autoridades con diferentes competencias o la aplicación de normas distintas no son suficientes para justificar la imposición de varias multas.

Asimismo, indicó que, cuando una misma conducta encaja en varios tipos infractores, la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece que, bajo las reglas del concurso de infracciones, únicamente corresponde aplicar la sanción de la infracción más grave.

Accidentes laborales: cuándo las empresas pueden evitar una segunda multa | Foto: Referencial

La superposición de competencias entre entidades

Morón cuestionó la distinción realizada por la Corte Suprema entre la seguridad operativa minera y la seguridad y salud en el trabajo, al considerar que ambas sanciones persiguen un mismo propósito.

“No es suficiente. Es un artificio argumental porque el propósito es el mismo”, sostuvo.

El abogado explicó que las competencias administrativas no están delimitadas de manera exacta, sino que existen puntos de convergencia entre las funciones de distintas entidades. Esta situación suele presentarse cuando se sancionan omisiones o incumplimientos de los deberes de supervisión.

Además, señaló que no existe un límite numérico respecto de las entidades que pueden sancionar a una empresa por un mismo incidente.

Por ejemplo, un caso de contaminación ambiental en una playa puede involucrar las competencias de municipalidades distritales y provinciales, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

Especialistas cuestionaron el criterio utilizado por la Corte Suprema para el caso específico de la casación. Foto: Poder Judicial.

Según Morón, estas superposiciones responden a deficiencias en el diseño y la distribución de competencias administrativas, tanto a nivel sectorial como entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, Palacios consideró que, si bien existe una diferencia conceptual entre una falla operativa y una deficiencia estructural del sistema de seguridad, ello no basta para acreditar la existencia de dos conductas sancionables. Para justificar ambas multas, debe demostrarse que existen incumplimientos independientes y no una misma omisión analizada desde perspectivas diferentes.

No obstante, advirtió que, en el caso analizado, la segunda instancia judicial identificó que Osinergmin sancionó a la empresa titular minera, mientras que Sunafil sancionó a la contratista, aspecto sobre el cual la Corte Suprema no se pronunció. Esta distinción resulta relevante, pues sancionar a dos personas jurídicas diferentes no vulnera el referido principio, al no existir identidad del sujeto sancionado.

¿Cómo pueden las empresas cuestionar una segunda sanción?

Morón explicó que la LPAG exige que las entidades coordinen entre sí para evitar duplicidades. Ante una doble sanción, las empresas pueden acudir al Poder Judicial mediante un proceso contencioso-administrativo.

En materia ambiental, existe además el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales (TSCA), encargado de resolver conflictos de competencias.

Por su parte, Palacios recomendó plantear estos cuestionamientos desde la presentación de los descargos administrativos. Para ello, resulta importante presentar la resolución y el expediente de la primera sanción, a fin de comparar los sujetos, las conductas y los fundamentos de ambas multas.

En accidentes laborales, también pueden presentarse informes de investigación, registros de capacitaciones, auditorías y pericias técnicas que permitan demostrar si existió una única deficiencia o incumplimientos independientes.

Accidentes laborales: cuándo las empresas pueden evitar una segunda multa | Foto: Referencial

Los límites de Sunafil para imponer varias multas

Palacios explicó que Sunafil puede imponer varias multas por un mismo accidente laboral, siempre que existan incumplimientos independientes y se acredite la relación causal de cada uno con el siniestro, conforme al precedente de observancia obligatoria establecido mediante la Resolución de Sala Plena 005-2022-SUNAFIL/TFL.

Asimismo, mediante la Resolución de Sala Plena 006-2025-SUNAFIL/TFL, se precisó que la responsabilidad empresarial no puede sustentarse en conjeturas ni en omisiones formales desconectadas del accidente.

El especialista agregó que, cuando una misma acción u omisión encaja en varias infracciones, únicamente corresponde aplicar la sanción de la infracción más grave. Por tanto, Sunafil no puede fraccionar una única deficiencia en varias imputaciones para multiplicar las multas.