En los periodos 1982-1983 y 1997-1998, el Perú sufrió el impacto devastador de uno de los principales fenómenos climáticos de nuestra historia: el fenómeno de El Niño (FEN). Este año, nos preparamos para un escenario incluso más intenso. El ENFEN ha proyectado un fenómeno de magnitud extraordinaria entre diciembre y febrero, cuyos efectos podrían empezar a disminuir recién durante el otoño del próximo año. Ante este panorama, resulta fundamental gestionar con antelación los riesgos laborales para proteger tanto al personal como la continuidad de las operaciones.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante la Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR, aprobó el documento técnico denominado Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño, que establece pautas mínimas de prevención, preparación, respuesta y recuperación luego de la emergencia, principalmente para los sectores y actividades más expuestos al impacto de este fenómeno natural.

En esa línea, el protocolo plantea, por ejemplo, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de controles de seguridad como medidas preventivas recomendables para evitar la aparición de nuevos riesgos y reducir los ya existentes durante la emergencia.

También recomienda que las empresas se preparen organizando sus recursos, estableciendo procedimientos, sistemas de alerta y rutas de evacuación como medida de contingencia, identificando responsables, brindando capacitaciones a su personal y realizando simulacros que les permitan luego actuar oportunamente. El objetivo es garantizar que las operaciones puedan desarrollarse bajo condiciones seguras en estos próximos meses.

Las fases de respuesta y recuperación, por su parte, comprenden las acciones que deben adoptarse durante el FEN y aquellas necesarias para reanudar las labores posteriormente.

Esta situación nos plantea una pregunta urgente: ¿qué alternativas existen si durante la evaluación preventiva, se identifica, por ejemplo, la posibilidad de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales u otros daños a la salud de los trabajadores? En ese sentido, el protocolo contempla distintas opciones, entre ellas, la gestión de permisos al personal, el otorgamiento de vacaciones y, como última alternativa, la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, una opción más recomendable a evaluar es la implementación del teletrabajo, siempre que la naturaleza de las funciones del trabajador lo permita.

En lo que refiere a la suspensión perfecta de labores, se trata, como podremos recordar, de una figura utilizada durante la pandemia del covid-19, cuando muchas empresas vieron afectada su operatividad por las medidas de inmovilización social obligatoria dispuestas por el Gobierno. Este procedimiento se tramita ante el Ministerio de Trabajo y es de aprobación automática, sujeto a evaluación por parte de la autoridad.

Al tratarse de una medida excepcional, la cual supone la suspensión temporal de la obligación del trabajador de prestar servicios, y del empleador de pagar la remuneración, su aplicación exige la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Dado que el FEN es un fenómeno recurrente en el Perú, la aplicación de la suspensión perfecta de labores en esta coyuntura deberá contar con una debida justificación y sustento, a fin de evitar cuestionamientos posteriores.

Otro aspecto importante del protocolo es el cuestionamiento que puede surgir respecto de la realización de una actividad peligrosa en el contexto de la coyuntura del FEN, cuando esta pueda poner en riesgo la vida o la salud del trabajador. En estos casos, el trabajador debe reportar la situación a su jefe inmediato. La empresa debe evaluar si las condiciones de trabajo son seguras o si, por el contrario, se produjo una paralización de labores sin justificación suficiente por parte del trabajador.

En este último supuesto, la compañía podría sancionarlo por incumplimiento de sus funciones. Si luego se demuestra que no existían condiciones de trabajo seguras, la Sunafil podría intervenir e imponer una multa a la compañía. Del mismo modo, la entidad puede intervenir ante eventuales incumplimientos de las obligaciones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lo fundamental para evitar contingencias a nivel laboral es prepararse desde ahora. Y, en ese sentido, definir criterios de actuación ante un eventual deterioro de las condiciones de trabajo, identificar áreas e instalaciones vulnerables al interior de las operaciones, reubicar temporalmente en otras funciones a los trabajadores que realizan labores peligrosas en el marco del FEN o evaluar el teletrabajo en caso la movilidad del personal se dificulte, son algunas medidas complementarias que las empresas podrían adoptar en esta coyuntura.

Contar con una planificación adecuada permitirá a las empresas no solo reducir los riesgos para sus trabajadores, sino también tomar decisiones oportunas, cumplir con sus obligaciones laborales y evitar mayores impactos que puedan comprometer el desarrollo de sus actividades. En escenarios como el que se avecina, la prevención debe ser parte de la estrategia de continuidad de cualquier organización.

Lucianna Polar es socia del Estudio Olaechea.