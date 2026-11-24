Así lo reflejan los datos más recientes Ranking Mundial Digital y de IA 2026 (IMD World Digital and AI Ranking), investigación realizada por el Institute for Management Development (IMD) en colaboración con Centrum PUCP, que compartió los datos detallados de nuestro país con Gestión.

Perú se ubicó en el puesto 65 de 70 economías, con un puntaje de 56.3 puntos (en una escala de 0 a 100). Este año, el ranking —que sucede al Ranking de Competitividad Digital Mundial—, cuenta con un cambio metodológico adrede que brinda mayor peso a los aspectos vinculados al gobierno digital enfocado en IA.

En la cola regional

Con dicho score, Perú solo supera a Venezuela en América Latina, aunque ningún país de la región está en la mitad superior del ranking.

El mejor ubicado es Chile en la posición 45 (72.7 puntos) que, junto a Brasil (54.º, 66.2 puntos), Argentina (58.º, 65.0), Colombia (62.º, 62.0) y México (63.º, 57.8), dejaron a Perú y Venezuela (70.º, 39.1) en la cola del ranking. Eso sí, vale resaltar que, seis de los siete países latinos considerados para este estudio retrocedieron en la versión más reciente del ranking. El único que subió, una posición, fue precisamente Perú.

En total, el ranking se compone de 5 factores (Gobernanza, Tecnología e Infraestructura, Eficiencia, Desarrollo de la Fuerza Laboral; y Valores), que a su vez miden 15 subfactores y 88 indicadores en total. ¿Qué nos dice cada aspecto del uso de la IA en Perú?

Fuente: Centrum PUCP - IMD.

Nuestro país mantuvo su posición en Tecnología e infraestructura; donde destaca su posición en velocidad de banda ancha (21.º), pero el país es el número 69.º en capital e inversión en IA.

Tampoco hubo cambios en el factor Desarrollo de la Fuerza Laboral, donde Perú tiene el último lugar de todo el ranking en talento (70.º) y bajas habilidades en IA (68.º), aunque avanza en educación y formación (50.º).

“La tendencia del Perú, incluso tomando en cuenta los rankings previos al cambio metodológico, ha sido a retroceder. Hemos llegado a ser el puesto 70. La buena noticia es que este año subimos un peldaño. Los factores que han incidido en ese proceso son más o menos los mismos”, dijo Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP, a Gestión sobre estos resultados generales.

Centrum remarcó también que los rezagos regionales están concentrados en los rubros de Eficiencia y en Tecnología e Infraestructura. Entre las barreras para escalar la IA destacan la falta de talento (Brasil registra el nivel más alto del mundo, 75.2%) y la baja preparación de clientes y socios comerciales (México 62.1%, Perú 53.3%).

Puntos vitales de mejora

Chile, el líder regional, destaca principalmente en las áreas de Gobernanza (40.º) y Valores (33.º), justo dos de los tres frentes donde Perú está peor ubicado.

Donde peor desempeño tuvo nuestro país es en Eficiencia, cayendo ocho puestos, rubro donde de hecho tiene el peor resultado entre los 70 países considerados para el ranking. Esto se explica por bajos resultados en adopción de IA en empresas (68.º), acceso de la sociedad a la IA (68.º) y estrategia nacional de IA (67.º).

Además, retrocedió siete posiciones en Valores (61.º), score sustentado en una caída importante en confianza (66.º) y en ciberseguridad: gestión de brechas de datos (70.º) y capacidad gubernamental de ciberseguridad (68.º). Según la encuesta de IMD, el 56.7% de los ejecutivos peruanos señala la insuficiente infraestructura digital como barrera para escalar la IA.

Donde también cayó Perú, pese a que en algunos de sus subfactores e indicadores se destacó, es Gobernanza (puesto 64 retrocediendo cuatro posiciones). Aquí contrasta fuertemente la baja calificación de las debilidades en legislación de investigación científica (67.º) y propiedad intelectual (68.º), con la fortaleza en los servicios digitales del Estado, como prestación de servicios públicos (15.º) y sistemas centrales de gobierno (17.º).

Fuente: Centrum PUCP - IMD.

Al respecto, Guevara comentó que apuesta a que esta disparidad entre el empuje privado y público responde a la dinámica de sectores donde Perú es altamente competitivo, pero que “exporta” sus modelos, como son la minería, agroexportación y la banca.

“Su presión por competitividad es a nivel global, no nacional. En agroexportación, por ejemplo, están altamente tecnificados, pero la competencia es hacia afuera”, sostuvo.

Otra explicación podría ser la alta informalidad del mercado laboral peruano, un desincentivo a adoptar tecnologías en los procesos productivos, incluida la IA, señaló el director general de Centrum PUCP, que sobrepasa a las políticas públicas para su fomento.

¿Perú carece de un modelo propio para la IA?

Al ser un ranking mundial, el estudio del IMD y Centrum PUCP permite contrastar los datos de Perú con los líderes globales.

El top cinco lo forman Estados Unidos (EE.UU.) (100 puntos), Singapur (99.8), Países Bajos (97.1), Dinamarca (96.6) y Canadá (95.8). Completan el top 10 Suecia, China, Finlandia, Suiza y Corea del Sur.

A su vez, el informe identifica tres tipos de modelos competitivos en IA. Está el de EE.UU., con foco en el capital e innovación a escala, pero con regulación ligera; el chino (que trepó siete puestos para ingresar al top 10), con una dirección estatal fuerte y adopción masiva; y el de Europa: que busca una gobernanza fuerte, protegiendo al consumidor y manteniendo la confianza en el sistema.

Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP. Foto: Centrum PUCP.

A pesar de sus diferencias, los principales problemas son muy parecidos. La falta de talento técnico es la barrera más citada para escalar la IA en el mundo, ya que 50.4% de los ejecutivos encuestados así lo indicó.

Consultado por cuál debería ser “el modelo peruano” en IA, Guevara enfatizó que hay que fijarse en las coincidencias de los tres que marcan la tendencia global. “Invierten mucho y efectivamente en formara su talento humano. Nosotros allí somos muy débiles, lo reflejan todas las pruebas, como pasó hace poco con la PISA. Perú invierte muy poco en ciencia y tecnología, menos del 1% del PBI”, lamentó.

Agregó que también existe mucha resistencia al uso de nuevas tecnologías en Perú, hasta por un “factor cultural”, a diferencia de lo que se observa al visitar países como EE.UU. o China mismo.