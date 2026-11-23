Tras estos baches la plaza parecía cobrar más impulso y retomaba su racha alcista incluso con mayor fuerza a tal grado que el 9 de octubre, pese al conflicto en Medio Oriente y la amenaza de El Niño, alcanzó un máximo histórico de 60,956 puntos en su Índice General.

Sin embargo, luego de ese hito, el camino se puso cuesta arriba para la bolsa, con la mayoría de sesiones en rojo, por un cúmulo de adversidades.

Primero la afectaron las expectativas cada vez más sólidas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que subió su tasa en septiembre luego de tres años ante una inflación persistente por el alza de los combustibles provocada por la guerra, volvería a tomar esa medida en los siguientes meses.

Esa presunción de que ha empezado un nuevo ciclo de alzas de tasas de interés fortaleció al dólar a nivel global y avivó las proyecciones de que un menor crecimiento económico –a raíz de los mayores costos de financiamiento– debilitaría la demanda global de bienes, como las materias primas, en particular el cobre.

La Reserva Federal subió su tasa de referencia en septiembre, y la expectativa de que vuelva a hacerlo afecta a la bolsa peruana.

Inversión

En efecto, desde octubre, el metal rojo describió una trayectoria descendente al caer 18%, de US$ 6.70 a USS$ 5.46 la libra, que se transmitió a la bolsa limeña, eminentemente minera.

Al nerviosismo sobre las tasas se añadió otra preocupación que empezó en el 2025 pero se acentuó en los últimos meses: el temor a una burbuja en inteligencia artificial, con los precios de las acciones de las empresas líderes de esa tecnología disparados aunque, al mismo tiempo, con una enorme inversión de esas firmas en centros de datos y capacidad de procesamiento –demandantes intensivos del cobre–.

Los inversionistas, cada vez más tensos, inquieren si esas millonarias inversiones podrán recuperarse con los ingresos que genere la IA. Estas inquietudes se agudizaron tras la destitución de Jensen Huang de Nvidia, tras dirigirla por 33 años, quien impulsó notoriamente el desarrollo de empresas y sectores ligados a la IA.

La conjunción de estos acontecimientos desató el pavor en Wall Street, cuyos índices S&P 500 y Nasdaq cayeron el viernes 3.7% y 5.3%, y en toda la semana pasada, 8% y 9%, respectivamente. El cobre bajó 3% y 10% en esos lapsos.

En medio de esa vorágine, la plaza limeña retrocedió 3.3% en la jornada previa, y 11.5 % en la semana. En algo más de un mes, desde el 9 de octubre, el mercado local declinó 21%, caída que, en tan corto periodo, no se observaba desde mediados del 2021.

Las inquietudes sobre la IA se agudizaron tras la destitución de Jensen Huang de Nvidia. Foto: EFE/ Fazry Ismail / ARCHIVO

Financiamiento

“Ha corrido sangre en general en los mercados. Hay varios factores que confluyen hacia abajo. Con la victoria de los demócratas en las elecciones (del Congreso en EE.UU.), sectores como centro de datos (de IA) ahora se complican. Nvidia, con Huang, era un ecosistema para la IA; ahora, por tanto, hay riesgo sistémico, y hay incertidumbre por la inversión profunda que se proyectaba”, afirma el gerente de inversiones de Faro Capital, Rolando Luna Victoria.

La guerra y sus implicancias, y las perspectivas del mercado sobre próximas alzas de la tasa de la Fed –ante una inflación fuera de la meta–, que encarecen el financiamiento en todos los países, completan la tríada que detonó la caída de bolsas y metales en poco más de un mes, según el ejecutivo.

Además de subir la tasa, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, suprimió el forward guidance u orientación futura de su política monetaria, lo que trae más volatilidad e impulsa al dólar global, lo que afecta a commodities como el cobre y mercados emergentes en general, sostiene.

“Todo eso afecta a la bolsa (de Lima), la caída del cobre, oro. Por ahora, no hay factores externos favorables al Perú, a la bolsa. Puede seguir cayendo tres o cuatro meses, de forma transitoria, pero ahora no vemos un piso, por los factores en contra”, dice, aunque a mediano plazo considera que continúan los buenos fundamentos para el cobre.

Pesimismo por la IA

La expectativa sobre el salto en productividad que promete la IA impulsó al cobre este año, pues es un metal que se demanda para el desarrollo de los centros de datos, afirmó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital. Sin embargo, hoy la incertidumbre se ha avivado. “La cereza sobre el pastel fue lo de Nvidia (la salida de Jensen Huang). Todo ha ocasionado una tormenta que ha hecho que volvamos a un terreno del pesimismo, de dudas (sobre la IA)”, señaló Espada, quien añadió que la expectativa sobre mayores alzas de la tasa de la Fed también afecta al commodity. Sin embargo, consideró improbable que el metal rojo vuelva a los niveles del 2025 pues la economía global sigue en crecimiento.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.