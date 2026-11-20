El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su Administración impedirá un ataque iraní con «bomba sucia» en Washington, una amenaza que según han publicado medios estadounidenses esta semana es considerada por el servicio de inteligencia del país. El mandatario también se pronunció sobre las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán, sabemos todo lo que dicen, sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Trump insistió en la idea de que “la gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento” y se preguntó: “¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?“.

La cadena estadounidense CNN, que dio la exclusiva de que la inteligencia de Estados Unidos había detectado posibles planes iraníes para atacar a altos cargos en Washington con una bomba sucia, matizaba también que los funcionarios estadounidenses seguían debatiendo si Irán tiene la capacidad de ejecutar un atentado de estas características.

Una bomba sucia es un artefacto que combina explosivos convencionales con material radioactivo.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una conferencia de prensa en la Sala de Prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 20 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Garantías de seguridad para Ucrania

Trump, aseguró que es pronto para hablar sobre las futuras garantías de seguridad para Ucrania sin antes alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y quitó también pesó al rechazo expresado por Moscú sobre fórmulas que supongan una «cuasiadhesión» de Kiev a la OTAN.

“No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, participaremos (en la protección de Ucrania), porque así lo deseamos”, dijo Trump en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca para resumir su gira por Asia, que incluyó encuentros con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el de China, Xi Jinping.

El mandatario respondió así a una pregunta sobre la reacción del viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, a las declaraciones que hizo el jueves Jared Kushner, uno de los enviados especiales estadounidenses para Ucrania. Durante el encuentro con aliados europeos, Kushner aseguró que Rusia comienza a mostrar disposición a aceptar garantías de seguridad para Ucrania inspiradas en el artículo 5 de la OTAN.

Trump se muestra esperanzado ante un posible fin de la guerra

Riabkov afirmó este viernes que Moscú sigue considerando «inaceptable» cualquier fórmula que implique una «cuasiadhesión» ucraniana a la Alianza.

“Diremos cosas, ellos dirán cosas, y el presidente Putin tiene que hacerlo también”, respondió Trump al ser preguntado sobre si la cuestión de las garantías de seguridad para Kiev se trataron durante el encuentro bilateral que mantuvo en la víspera en Shenzhen (China) con el mandatario ruso.

El republicano insistió en que Putin “quiere que esto se resuelva” y que el principal obstáculo sigue siendo la profunda enemistad entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de volver a expresar su optimismo sobre la posibilidad de que se alcance pronto un acuerdo de paz.

Con información de EFE