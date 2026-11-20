La cumbre sin precedentes entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia esta semana en Shenzhen tuvo una alta carga simbólica, pero no mucha sustancia, señalan los analistas.

En el encuentro hablaron de desarme nuclear, de reformar las Naciones Unidas o de cancelar las órdenes de arresto internacional.

¿Pero en qué puede desembocar este encuentro?

¿De las palabras a los hechos?

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin se comprometieron en su llamada “Declaración por la paz” a entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y a avanzar en la reforma de la ONU.

También acordaron proteger la inmunidad diplomática y garantizar el suministro de productos petrolíferos refinados.

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El diálogo anunciado sobre los riesgos nucleares “abre la puerta a una cooperación pese a las discrepancias sobre la reducción de los arsenales”, estima Sun Chenghao , investigador de la Universidad Tsinghua de Pekín.

“La verdadera prueba será ahora la aplicación concreta de los compromisos”, dijo a la AFP.

El presidente de China, Xi Jinping (centro), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), caminan a su llegada a una reunión tripartita en Kylin Villa, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Win McNamee / POOL / AFP)

Establecer fechas para esas negociaciones o designar interlocutores encargados del tema supondría un primer paso concreto.

La declaración del viernes no menciona ningún diálogo sobre la reducción de los arsenales nucleares, lo que sugiere que Pekín mantiene su postura de que Washington y Moscú deben dar el primer paso y reducir sus existencias, mucho mayores que las chinas.

El canciller alemán, Friedrich Merz , restó importancia al encuentro y lo calificó de una mera “sesión fotográfica”.

Para Ryan Hass, de la Brookings Institution, los acuerdos anunciados reflejan únicamente los puntos de consenso entre los tres líderes.

Trump tiene previsto ofrecer una rueda de prensa este viernes que podría arrojar más luz sobre el alcance de los acuerdos.

¿Una nueva conferencia de Yalta?

La cumbre, centrada en la seguridad mundial y en conflictos como la guerra en Ucrania y la confrontación entre Estados Unidos e Irán, reavivó las comparaciones con la conferencia de Yalta de 1945.

En aquella cita histórica, los líderes de Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética diseñaron el orden internacional de posguerra y redibujaron el mapa de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Representantes de los medios de comunicación (abajo) observan cómo el presidente de China, Xi Jinping (centro), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente de Rusia, Vladímir Putin (izquierda), participan en una reunión trilateral en Kylin Villa, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL / AFP)

Con ese precedente en mente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios gobiernos europeos temían que el encuentro del jueves pudiera allanar el camino hacia una solución del conflicto favorable a Moscú, sin que Kiev ni sus aliados europeos participaran en las decisiones.

El formato de este encuentro “sugiere la posible aparición de un sistema en el que Pekín, Moscú y Washington dicten su conducta al resto del mundo”, estima Chong Ja Ian , profesor en la Universidad Nacional de Singapur.

No obstante, Sun Chenghao relativiza esa posibilidad al señalar que un verdadero “G3” requeriría un nivel de convergencia mucho mayor entre las tres potencias.

El investigador también matiza las comparaciones con Yalta. A diferencia de 1945, recuerda, la economía mundial es hoy mucho más interdependiente y existen otros actores con peso suficiente para influir en los asuntos internacionales.

¿Inquietud entre los aliados?

La cumbre también pudo generar inquietud en Japón, Corea del Sur y Taiwán, socios de Washington en Asia.

“Desde la perspectiva surcoreana, esto plantea inevitablemente la cuestión de si el país puede seguir confiando en su alianza con Estados Unidos”, estima Lee Jae-mook , profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros.

Si China y Rusia logran realmente acercarse a Estados Unidos, Tokio también se vería sometido a una “enorme presión” para mejorar sus relaciones con Pekín, considera Tzeng Wei-feng , investigador de la Universidad Nacional Chengchi de Taiwán.

No obstante, el experto ve poco probable un cambio sustancial en las relaciones entre Japón y Estados Unidos, que siguen unidos por un tratado de defensa.

Estados Unidos mantiene desplegados unos 54,000 militares en Japón y 28,500 en Corea del Sur.

Pese a la cordialidad exhibida por Xi, Trump y Putin en Shenzhen, persisten profundas divergencias estratégicas entre las tres potencias.

Washington restringe el acceso de Pekín a tecnologías estadounidenses sensibles, mientras que Moscú continúa su guerra en Ucrania, un país que sigue dependiendo en gran medida de la inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

Estas diferencias de intereses explican por qué el resto de Asia no debería mostrarse “excesivamente preocupado”, opina Dylan Loh, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

¿Y ahora qué?

“Quizá lo más llamativo sea la ausencia de cualquier compromiso para volver a reunirse”, señala Ryan Hass.

La próxima gran cita diplomática será la cumbre del G20, prevista para diciembre en Miami.

Allí, Xi y Trump se reunirán por cuarta vez este año. Y Putin podría participar por primera vez en una cumbre del G20 desde 2019.

Sin embargo, las posibilidades de que se repita una reunión trilateral son “muy reducidas”, estima Shen Dingli , especialista en relaciones internacionales radicado en Shanghái.

Los países que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI) están obligados a detener a Putin en virtud de la orden de arresto emitida contra él por presuntos crímenes de guerra vinculados al conflicto en Ucrania.