El presidente Xi Jinping fue anfitrión el jueves en Shenzhen, China, de lo que calificó como una discusión “innovadora” con los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. La conversación abarcó desde Ucrania y el desarme nuclear hasta la gestión de las disputas entre las grandes potencias.

La inédita reunión trilateral había generado alarma en distintas capitales del mundo y despertado inquietud ante la posibilidad de que los tres gigantes militares se repartieran esferas de influencia. Por su parte, los tres líderes acordaron en una declaración conjunta reformar las Naciones Unidas, limitar el alcance de la Corte Penal Internacional y evitar una guerra nuclear.

También “planean aumentar la producción y el suministro de productos refinados del petróleo en beneficio de todas las naciones” y reafirmaron la importancia de mantener estables los flujos de energía. La declaración no detalló qué implicaría ese compromiso.

En teoría, la promesa podría ofrecer cierto alivio a los mercados mundiales de combustibles, donde la oferta se ha reducido y los precios de productos como el diésel se han disparado debido a las disrupciones provocadas por las guerras en Ucrania e Irán. Los tres países son gigantes de la refinación de petróleo.

En la práctica, sin embargo, la capacidad de procesamiento de Rusia se ha visto afectada por ataques con drones contra sus plantas, las refinerías de EE.UU. ya operan a plena capacidad, mientras que las importaciones chinas de crudo, esenciales para producir combustibles refinados, se han visto obstaculizadas durante buena parte del conflicto en Medio Oriente.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Sergei BOBYLYOV AFP).

Haciendo historia

El petróleo Brent cotizaba a unos US$ 92.62 por barril en Londres, prácticamente sin cambios respecto del cierre del miércoles. La prima del diésel sobre el crudo, una medida clave de la fortaleza del mercado, cayó hasta US$ 2.84 por barril y se situaba en US$ 58.55 a las 12:35 p.m., según datos de ICE Futures Europe.

Xi advirtió al inicio de la reunión que la rivalidad entre las grandes potencias genera inestabilidad mundial y pidió intercambios regulares entre China, Rusia y EE.UU. El encuentro, celebrado al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, duró aproximadamente una hora y media.

Al comienzo de la reunión, Trump dijo: “Realmente estamos haciendo historia”. Añadió que los tres tienen una responsabilidad especial de mantener un diálogo abierto y señaló que discutirían temas como las armas nucleares y la guerra en Ucrania.

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“Nunca se logró la paz rechazando oportunidades para el diálogo y la interacción”, dijo Trump. “Juntos, estamos eligiendo un camino diferente”.

Putin destacó que los tres representan a naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y tienen la tarea de preservar y fortalecer el sistema de derecho internacional establecido en esa época. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el líder ruso en 2023.

El presidente ruso dijo que el grupo también debería discutir la seguridad alimentaria y energética. Los costos de los productos agrícolas y energéticos se han disparado en los últimos años debido a las disrupciones comerciales provocadas por la guerra en Ucrania y los ataques de Trump contra Irán en febrero de 2026.

Impacto incierto

El impacto del acuerdo tripartito para impulsar los productos refinados es significativo, dado que proviene de dos de los mayores productores de petróleo del mundo —EE.UU. y Rusia— y del mayor importador de crudo del mundo: China. Sin embargo, no está del todo claro qué pueden hacer exactamente los tres.

En EE.UU. , las tasas de procesamiento de crudo ya son las más altas para esta época del año en tres décadas. Por su parte, China impone cuotas a sus productores de combustible, indicándoles qué combustibles pueden exportar. Mientras tanto, Rusia necesitaría que Ucrania deje de atacar sus refinerías para poder aumentar el suministro de forma sostenida.

Moscú también sigue sometido a amplias sanciones relacionadas con el petróleo por parte de EE.UU., Europa y el Reino Unido en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022. EE.UU. emitió recientemente exenciones a esas restricciones en un intento por aumentar la cantidad de combustible disponible en los mercados mundiales. Los envíos de diésel ruso han tenido dificultades para encontrar compradores dispuestos y la flexibilización de las restricciones provocó reacciones negativas tanto de republicanos como de demócratas.

Gran parte del mundo se ha mostrado escéptico ante la idea de que los jefes de Estado de las tres naciones puedan reducir los riesgos internacionales. La preocupación por la imagen que proyectaba la reunión fue aún mayor en las capitales occidentales, donde Putin es considerado un paria debido a la guerra contra Ucrania, y muchos se oponen a que se le agasaje en un escenario mundial de tal magnitud.

‘Mi amigo’

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha dicho que los negociadores de EE.UU. informarán a los aliados reunidos en Berlín sobre el resultado de las conversaciones en China.

Trump, quien suele atribuir resultados políticos a sus cálidas relaciones personales con líderes extranjeros, restó importancia a esas preocupaciones antes el jueves. Dijo a Fox News que se reunía con Xi y Putin al mismo tiempo “porque trabajan juntos, tienen una relación”. Se refirió al cálido recibimiento que recibió de Xi el miércoles y describió su relación como “excelente”, y más tarde llamó a Putin “mi amigo”.

“Es un honor estar con Vladímir”, dijo Trump al comienzo de la reunión trilateral.

Tanto Xi como Trump plantearon la necesidad de reducir los riesgos nucleares, aunque Putin evitó el tema en sus declaraciones. El Kremlin ha recurrido recientemente a amenazas nucleares en medio de reveses en el campo de batalla en Ucrania.

La agencia oficial china Xinhua dijo que entre los temas planteados por el líder anfitrión durante la reunión figuraba un llamado a establecer un mundo libre de armas nucleares.

Riesgo nuclear

Trump dijo sobre esas armas que “es muy difícil renunciar a ellas como líder de un país”. Aun así, afirmó que los tres líderes están “en una posición única para discutir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también disminuir el riesgo de que alguna vez sean utilizadas”.

EE.UU. y Rusia poseen en conjunto cerca del 86% de las armas nucleares del mundo, mientras que China ocupa un distante tercer lugar, aunque su arsenal está creciendo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI. Eso ha dejado a Pekín con pocos incentivos para participar en una reducción.

Entre los planteamientos de Xi figuraba la recomendación de que los tres países mantuvieran intercambios regulares de alto nivel y garantizaran canales fluidos de diálogo en todos los niveles. Las tres naciones deberían actuar con cautela y evitar cruzar las líneas rojas de las otras partes. En sus palabras de apertura, Xi calificó el encuentro como “de importancia innovadora”.

La inclusión de referencias a la CPI en la declaración conjunta se produce después de reiteradas críticas de la administración Trump contra ese organismo. La CPI, de la que EE.UU. no es miembro, emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un antiguo aliado de Trump, por su actuación en la guerra en Gaza.

Comparación con Yalta

Aunque el encuentro trilateral ha generado comparaciones con Yalta en 1945, cuando los líderes de las tres potencias militares dominantes de la época —EE.UU., Reino Unido y la Unión Soviética— se reunieron para discutir el fin de la Segunda Guerra Mundial y el futuro de la posguerra, las expectativas de resultados concretos han sido bajas.

La Rusia actual es claramente el socio menor, con una economía equivalente a menos de una séptima parte de la de China y a una fracción aún menor de la estadounidense.

Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin en Yalta, Crimea, el 4 de febrero de 1945. Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Doug Mills / varias fuentes / AFP).

Aun así, Putin pareció envalentonado por su inclusión en las distintas reuniones celebradas en Shenzhen. El miércoles aprovechó un discurso ante líderes empresariales de APEC para arremeter contra los “intentos fallidos” de aislar a Rusia y afirmar que su país estaba saliendo fortalecido.

Putin salió de su reunión bilateral con Trump el jueves “de excelente ánimo”, informó la agencia estatal rusa Tass, que citó al asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov.

La reunión trilateral ha sido calificada de histórica, inédita, y “realmente lo es”, dijo a Bloomberg TV Dennis Wilder, exfuncionario de la CIA y actual investigador sénior de la Universidad de Georgetown. “En términos de resultados, la reunión realmente es el mensaje”.