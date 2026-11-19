Shenzhen, China.- En el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, el presidente de China, Xi Jinping, logró concretar la primera primera cumbre trilateral con los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin.

Durante la cita, llevada a cabo en Shenzhen, China, los jefes de Estado de las principales potencias económicas pusieron sobre la mesa temas clave como la guerra entre Rusia y Ucrania, la proliferación de armas nucleares y la seguridad internacional.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).

Lo que plantea Trump

Uno de los principales temas abordados por Donald Trump fue la posibilidad de reducir los arsenales nucleares de las tres potencias.

El presidente estadounidense sostuvo que Estados Unidos, Rusia y China tienen una posición particular para discutir mecanismos que permitan disminuir la cantidad de armas nucleares en el mundo y reducir el riesgo de que sean utilizadas.

“Explorar el potencial de reducción de armamentos en nuestros propios países debo decir francamente que es algo muy difícil de hacer, porque una vez que tienes armas nucleares es muy difícil no tenerlas o renunciar a ellas como líder de un país”, dijo durante la reunión.

En ese sentido, indicó que es vital la cooperación “para combatir la amenaza de la proliferación nuclear en otros países del mundo”. “Eso es lo que estamos haciendo en Irán, no vamos a permitir que tenga un arma nuclear”, insistió.

A su vez, Xi Jinping coincidió en que las armas nucleares deben ser completamente prohibidas y destruidas minuciosamente.

“Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para evitar una guerra nuclear, cumplir con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y mantener la estabilidad estratégica global”, sostuvo.

Xi Jinping pide responsabilidad a las grandes potencias

Como parte de su intervención, Xi Jinping consideró que las potencias deben comprometerse en cuatro puntos: el respeto a la soberanía, la coexistencia pacífica, la cooperación de beneficio mutuo y el diálogo .

“China, Rusia y Estados Unidos, como países principales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deben dar un buen ejemplo, trabajar juntos para hacer frente a los desafíos globales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y hacer una mayor contribución al progreso de la humanidad”, dijo.

En tanto, Trump adelantó que propondría mecanismos para proteger la soberanía de los países frente a organizaciones internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), que han excedido sus competencias.

Guerra entre Rusia y Ucrania

La discusión respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania también fue parte de la agenda. Trump confirmó que conversó con Putin sobre el conflicto antes de la reunión trilateral y consideró que existen posibilidades para avanzar hacia su finalización.

“Creo que a él [Putin] y a mí nos gustaría ver el fin de esa guerra”, señaló el presidente estadounidense.

Por su parte, el mandatario ruso se refirió a la situación indicando que los tres países comparten intereses en la resolución de conflictos regionales. El asunto, confirmó, también fue abordado previamente en su reunión con Xi Jinping previo a la cumbre trilateral.

Durante su intervención, Putin sostuvo que los tres países tienen responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

“Tenemos intereses compartidos en la lucha contra las amenazas y desafíos de nuestros tiempos, a saber, el terrorismo internacional, la criminalidad organizada transnacional, entre otros”, indicó.

Asimismo, el presidente ruso planteó que deben preservar y fortalecer el sistema de derecho internacional construido a partir de la creación de la ONU y sus principios.

Además, mencionó que otros ámbitos en los que existe espacio para la cooperación son la seguridad alimentaria y la seguridad energética.