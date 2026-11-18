Shenzhen, China.- Desde equipos para instalaciones industriales hasta máquinas que se encargan de limpieza o servicios, la oferta robótica que se desarrolla en China abre un abanico de posibilidades para facilitar las labores en diversos sectores.

Durante una demostración en el barrio de robótica de Longgang en Shenzhen, Gestión conoció las recientes innovaciones que se vienen desarrollando y abriendo posibilidades de automatización, reducción de costos y mejora de la productividad.

Una de las aplicaciones con mayor potencial para el mercado peruano se encuentra en las actividades extractivas como las de minería e hidrocarburos . Por ejemplo, la empresa Pudu Robotics presenta su serie D5 de robots cuadrúpedos diseñada para desplazarse por terrenos irregulares y entornos que requieren especial cuidado.

Robots en exposición de China, durante APEC. Foto: Guadalupe Gamboa, solo para Gestión

LEA TAMBIÉN: Sheinbaum pide a Xi Jinping ampliar la cooperación comercial entre México y China

Entre las recientes aplicaciones del robot D5, cuyo precio asciende al menos los US$ 20,000, figuran las labores de detección e inspección en fábricas químicas y plantas de gas, donde el ingreso de trabajadores puede representar riesgos.

“Esta serie está dedicada a terrenos irregulares y entornos exteriores peligrosos, como fábricas de productos tóxicos y plantas de gas, para realizar misiones de detección e inspección. Ya se probó en Mongolia, en zonas agrícolas y terrenos montañosos”, indicaron representantes de Pudu Electronics.

Si bien el producto tiene pocos meses de iniciada su producción en serie, la expansión internacional de los fabricantes ya acerca esta oferta a América Latina. Según indicaron, la compañía ya cuenta con infraestructura comercial en la región con un almacén en Panamá y servicio técnico en México.

Este no es el único avance tecnológico para las actividades extractivas. Ante la necesidad del manejo de maquinaria pesada en las operaciones mineras existe un sistema de control impulsado por Tencent que ya viene siendo usado en las operaciones mineras chinas.

Este sistema de automatización permite operar vehículos mineros desde una cabina ubicada lejos de la zona de trabajo mediante redes 5G. Con ello, explicaron, se reduce la exposición de los conductores a entornos peligrosos y permite que un operador controle hasta cinco vehículos al mismo tiempo.

En cuanto a otros equipos para la inspección de instalaciones petroleras, químicas y de gas, en el barrio de robótica también se presenta una máquina -valorizada en alrededor de 750,000 yuanes (alrededor de US$ 112,500)-, diseñada para revisar indicadores, lecturas de medidores y posibles fallas, además de detectar fugas en instalaciones industriales.

Adicionalmente existe la robótica submarina que incluye equipos diseñados para realizar inspecciones en el fondo del mar. Entre sus usos, indicaron, están la exploración de recursos submarinos, la revisión de cables de comunicación y tuberías de gas instaladas bajo el mar.

Robots en exposición de China, durante APEC. Foto: Guadalupe Gamboa, solo para Gestión

LEA TAMBIÉN: Gobierno invita a empresas chinas a usar Puerto de Chancay como eje logístico hacia Sudamérica

De la industria a los servicios

Sin embargo, las oportunidades no se limitan a la gran industria. La oferta exhibida en Shenzhen también incluye equipos orientados a actividades comerciales y de servicios, donde la automatización puede responder a necesidades más cotidianas de las empresas.

Robots en exposición de China, durante APEC. Foto: Guadalupe Gamboa, solo para Gestión

Por ejemplo, para labores de limpieza existe máquina puede limpiar hasta 600 metros cuadrados por hora y operar tanto en superficies inclinadas como mediante sistemas de limpieza en seco y lavado con agua.

Otra alternativa está en los servicios de atención al público. Entre los equipos exhibidos se encuentran un robot barista con un brazo de seis ejes, diseñado para preparar café y reproducir diversos tipos de diseños en las bebidas.

Robots en exposición de China, durante APEC. Foto: Guadalupe Gamboa, solo para Gestión

La tecnología también apunta al segmento de la salud y el bienestar. La empresa Future Era viene impulsando equipos de evaluación corporal y sistemas de detección de indicadores de salud integrando dispositivos de detección por IA y análisis de imágenes médicas para la prevención y el control de enfermedades.

Una de estas innovaciones es el Tianyan AI Health Screening System, con un precio de venta de 39,800 yuanes (US$ 5,970), que utiliza cámaras y procesamiento de imágenes para recoger parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno, entre otros indicadores.

En paralelo, también se presenta un escáner corporal que permite obtener en aproximadamente un minuto una representación tridimensional del cuerpo. Con ello, el sistema genera un modelo que permite observar aspectos como la postura, la columna, la musculatura y la grasa corporal de una persona.

LEA TAMBIÉN: Perú implementará centro de monitoreo inteligente con apoyo de China

Robots humanoides con mayor demanda

Más allá de las fábricas o las grandes industrias, uno de los productos más destacados en Longgang son los robots “humanoides” de Unitree Robotics, capaces de caminar, bailar e incluso hacer artes marciales.

Según indicaron a Gestión, la empresa trabaja con más de 570 fabricantes vinculados al sector y exporta robots industriales, humanoides y cuadrúpedos a distintos países. Entre los mercados con mayor demanda se encuentran Alemania, Reino Unido, Bulgaria, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Tailandia, mientras que en Latinoamérica el avance aún es menor.

Robots en exposición de China, durante APEC. Foto: Guadalupe Gamboa, solo para Gestión