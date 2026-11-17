El Gobierno de Keiko Fujimori invitó a empresarios chinos a utilizar la infraestructura peruana, entre los que se encuentra el puerto de Chancay, como herramientas para expandir sus mercados hacia Sudamérica. Lo hizo durante un encuentro realizado el 17 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ante más de 70 representantes empresariales chinos, Fujimori presentó oportunidades de inversión en el país, destacando la estabilidad económica, las garantías al capital extranjero y la infraestructura del Perú.

Por otro lado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló a la ubicación estratégica del país, el puerto de Chancay, el Parque Industrial de Ancón y la red de 25 aeropuertos del país, incluido el aeropuerto Jorge Chávez, como puntos fuertes en el país.

“Todos estos bienes generan una oportunidad para compañías chinas, no sólo para considerar Perú como un destino de la inversión por el país mismo, sino como un eje logístico para acceder a Sudamérica”, señaló el ministro.

La mandataria destacó que el puerto de Chancay, inaugurado en 2024 con la presencia de Xi Jinping, ha fortalecido el comercio con Asia y reducido los tiempos de navegación. Asimismo, sostuvo que la inversión en esta obra dinamizó las relaciones comerciales del Perú con China, así como otros países asiáticos.

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Por otro lado, Fujimori presentó indicadores macroeconómicos con el objetivo de transmitir confianza y destacar condiciones favorables para la inversión extranjera. La presidenta afirmó que el Perú creció a un promedio anual de 4% en lo que va del siglo, frente al 2,3% regional, y que la economía del país se triplicó en 25 años.

En materia fiscal, señaló que la deuda pública representa el 30% del PBI y las reservas internacionales equivalen al 26%.

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Según cifras presentadas por el gobierno peruano, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó US$52,617 millones en 2025 y las exportaciones peruanas a China sumaron US$33,469 millones, cerca del 37% del total nacional.