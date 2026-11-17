La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició su agenda de trabajo en la ciudad de Shenzhen este martes, donde sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, con el propósito de fortalecer los vínculos económicos y comerciales, ampliar los mecanismos de cooperación y promover nuevas oportunidades de inversión en beneficio del desarrollo nacional.

La cita se enmarcó en la Asociación Estratégica Integral que mantienen el Perú y China desde 2013, así como en la conmemoración del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En el ámbito económico, la mandataria resaltó las condiciones que ofrece el Perú para atraer capitales extranjeros, sustentadas en la estabilidad macroeconómica, la autonomía del Banco Central de Reserva y las garantías establecidas en la Constitución.

LEA TAMBIÉN: Conozca la agenda de Keiko Fujimori en el foro APEC y Japón

Además, señaló que el interés de los inversionistas extranjeros responde también a las condiciones económicas del país, entre ellas la estabilidad monetaria, los bajos niveles de inflación en comparación con otras economías latinoamericanas y la igualdad de trato entre los capitales nacionales y extranjeros.

En esa línea, informó que, tras reunirse con empresarios chinos, sostendrá un encuentro con inversionistas estadounidenses para continuar difundiendo las oportunidades que ofrece el Perú. “Yo siempre digo que cuando salgo del Perú me convierto en embajadora y para mí es una gran oportunidad”, afirmó.

China brindará apoyo económico frente al fenómeno El Niño

En otro momento, la presidenta Fujimori se refirió a El Niño y reveló que el gobierno chino brindará una ayuda económica a nuestro país para hacer frente al fenómeno climático.

“El presidente Xi Jinping anunció que China donará US$ 15 millones de una forma no reembolsable. Y luego US$ 7 millones y medio adicionales en maquinarias. O sea, en total son US$ 22 millones y medio de dólares que nuestro país va a recibir de cara al fenómeno El Niño”, informó.

La jefa de Estado también expresó su expectativa de que Japón pueda sumarse a estos esfuerzos de cooperación para ayudar al Perú a afrontar las dificultades que podría ocasionar el fenómeno climático.

Finalmente, la mandataria se refirió a la continuidad del diálogo político entre ambos países y al intercambio de invitaciones para realizar visitas de Estado a sus respectivos territorios.

“Se nos ha extendido una invitación para una visita de Estado para más adelante”, confirmó.

LEA TAMBIÉN: César Acuña se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, y su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping. (Foto: Gob.pe)

Agroexportación y apertura de mercados

Por otro lado, la jefa de Estado subrayó la necesidad de continuar diversificando los destinos de la oferta exportable peruana y aprovechar los encuentros con líderes de otras economías para promover el acceso de productos locales a los mercados internacionales.

En ese contexto, informó que sostendrá ocho reuniones bilaterales adicionales y recordó que, antes de viajar a China, conversó con diversos ministros sobre las oportunidades comerciales que podrían impulsarse durante la cumbre, especialmente para el sector agrario.

“He conversado con varios ministros de Estado antes de venir y el ministro de Agricultura me ha señalado que tenemos diversos productos para los cuales debemos abrir nuevos mercados en otros países”, señaló.

La presidenta Fujimori también destacó la importancia del comercio exterior para el crecimiento económico y afirmó que el Perú acaba de alcanzar un récord de US$ 100,000 millones en exportaciones, cifra que mencionó como parte de las oportunidades que ofrece el país para seguir ampliando su presencia internacional.