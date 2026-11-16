La presidenta Keiko Fujimori sostendrá este martes 17 de noviembre una reunion bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, según la agenda prevista.

La mandatria viajó a China y Japón, en donde permanecerá del 15 al 21 de noviembre de 2026.

Durante su estadía en China, del 17 al 19 de noviembre, la mandataria participará en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen.

Asimismo, sostendrá reuniones bilaterales con representantes de otras economías y de la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC para promover el suministro de minerales críticos.

Posteriormente, el 20 de noviembre, Fujimori realizará una visita oficial a Japón, donde conmemorará el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países y sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio.

Carlos Espá: viaje impulsará comercio y apoyo ante El Niño

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que el viaje oficial de la presidenta de la República permitirá fortalecer las relaciones comerciales del Perú, impulsar la formalización económica y gestionar cooperación internacional frente a los efectos del fenómeno El Niño.

Explicó que la participación de la mandataria en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) representa una oportunidad para establecer acuerdos y ampliar la cooperación con las principales economías de la región.

Recordó que China es uno de los principales socios comerciales del Perú, por lo que consideró especialmente relevante la agenda bilateral que cumplirá la jefa de Estado.

A continuación la agenda que llevara adelante la mandataria:

Domingo 15 de noviembre

- Por definir: Partida de Lima.

Lunes 16 de noviembre

- 22:20: Llegada a Shenzhen (hora aproximada).

Martes 17 de noviembre

10:00: Reunión de coordinación de la delegación peruana.

13:00: Almuerzo de trabajo con empresarios chinos, organizado por la Embajada del Perú en China.

16:30: Reunión bilateral con el presidente de China, señor Xi Jinping.

17:30: Visita al Centro Tecnológico de Shenzhen.

Miércoles 18 de noviembre

09:30: Reunión bilateral con el presidente de Vietnam, señor To Lam.

10:30: Visita al Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen.

12:00: Reunión bilateral con el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah.

14:00: Almuerzo con el presidente de la República de Chile, señor José Antonio Kast.

15:30: Reunión con empresarios COMEX Perú y US-APEC Business Coalition.

17:00: Reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, señor Lawrence Wong.

18:30: Reunión con la presidenta de México, señora Claudia Sheinbaum.

19:00: Cena de bienvenida de Líderes Económicos APEC.

Presidenta viajará a China y Japón del 15 al 21 de noviembre para cumplir actividades oficiales. Foto: Presidencia.

Jueves 19 de noviembre

09:30: Foto oficial.

09:40: Reunión de Líderes Económicos APEC Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

12:10: Reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, señor Anutin Charnvirakul.

14:00: Reunión bilateral con el jefe ejecutivo de Hong Kong, señor John Lee.

14:30: Reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

15:00: Reunión bilateral con el presidente de Filipinas, señor Ferdinand Marcos Jr.

17:25: Partida de Shenzhen con destino a Tokio, Japón. (hora aproximada)

22:20: Arribo al Aeropuerto de Haneda, Tokio. (hora aproximada).

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Viernes 20 de noviembre

09:30: Reunión con la gobernadora de Tokio, señora Yuriko Koike.

09:50: Reunión con el senador Muneo Suzuki.

11:50: Participación en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón.

12:15: Almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

14:00: Reunión cumbre con la primera ministra de Japón, señora Sanae Takaichi.

15:30: Ceremonia de firma de instrumentos de cooperación: gestión del riesgo de desastres y TIC; donación de vehículos para bomberos; cooperación agrícola y educativa; y minerales críticos.

16:40: Reunión con el presidente (chairman) de Keidanren, señor Yoshinobu Tsutsui.

17:00: Reunión con el diputado Yasutoshi Nishimura.

17:30: Reunión con el señor Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation.

18:00: Reunión con la diputada Yuko Obuchi.

22:55: Partida del aeropuerto de Haneda, Tokio (hora aproximada)

Sábado 21 de noviembre

Por definir: Arribo a Lima.