El Gobierno de Perú publicó este domingo 8 de noviembre el Decreto Legislativo N.º 1742, el primero emitido durante la gestión de la presidenta Keiko Fujimori tras la delegación de facultades legislativas. El foco de este decreto es la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia.

La disposición busca reforzar la vigilancia, protección y control de los perímetros exteriores de los penales, así como de sus vías de acceso y zonas de influencia.

Primer decreto legislativo de Keiko Fujimori permite intervención militar en exteriores de cárceles | (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Entre las acciones autorizadas se encuentran la interceptación de drones no autorizados, la instalación de inhibidores de señales de telecomunicaciones y el apoyo en la revisión de visitantes, proveedores y personal penitenciario.

Asimismo, las Fuerzas Armadas podrán realizar labores de patrullaje, vigilancia e inteligencia en las zonas exteriores de los establecimientos penitenciarios, además de apoyar a la Policía Nacional en el control de identidad y registro de personas y vehículos.

La norma también contempla la ejecución de acciones militares frente a ataques provenientes del exterior, intentos de rescate o fugas que comprometan la seguridad externa de los penales.

Estas intervenciones deberán desarrollarse en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), respetando las competencias de cada institución y los límites establecidos en la declaratoria de emergencia.

Además, el decreto dispone que el INPE, en coordinación con las autoridades competentes, delimite las zonas de influencia penitenciaria dentro de los cinco días calendario siguientes a la declaratoria del estado de emergencia.