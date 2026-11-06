“Palacio” (en inglés: “Under Siege”) es una serie colombiana de Netflix que recrea los hechos reales en torno a la trágica toma del Palacio de Justicia de Colombia. Así, para contar esta historia, la producción reúne a decenas de actores que encarnan a magistrados, militares, periodistas, abogados y familiares de las víctimas. Por lo tanto, si quieres identificar a cada uno, aquí Gestión Mix te cuenta qué personaje interpreta cada artista. ¡Más de un rostro te resultará conocido!

Vale precisar que el show televisivo reconstruye la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la posterior retoma del Ejército colombiano, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En ese sentido, la historia también sigue la búsqueda de justicia que los familiares de las víctimas emprendieron durante más de dos décadas tras la muerte y desaparición de al menos 94 personas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Palacio”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PALACIO”

1. Natalia Reyes como Pilar Navarrete

La lista arranca con una de la protagonistas de la serie de Netflix: Pilar Navarrete, la esposa de Jimmy Beltrán, uno de los desaparecidos. Ella busca justicia y respuestas sobre lo ocurrido con su pareja.

La actriz que asume este rol es Natalia Reyes, famosa por su trabajo previo en “Terminator: Dark Fate”, “Altas capacidades” y “Pájaros de verano”.

Natalia Reyes como Pilar Navarrete en una escena de la serie colombiana "Palacio" (Foto: Dynamo Producciones / Netflix)

2. Camilo Amores como Jimmy Beltrán

Por otro lado, Héctor Jaime Beltrán, conocido como Jimmy, está interpretado por Camilo Amores.

El artista, entre otros proyectos, es recordado por títulos como “Pálpito”, “Los Billis” y “La influencer”.

Camilo Amores como Jimmy Beltrán en una escena de la serie colombiana "Palacio" (Foto: Dynamo Producciones / Netflix)

3. Santiago Alarcón como Alfonso Reyes Echandía

Alfonso Reyes Echandía, por su parte, es el presidente de la Corte en la época.

El actor que se pone en la piel del personaje es Santiago Alarcón, a quien también hemos visto en “La niña”, “Noviembre” y “El Man es Germán”.

Santiago Alarcón como Alfonso Reyes Echandía en una escena de la serie colombiana "Palacio" (Foto: Dynamo Producciones / Netflix)

4. Luna Baxter como Olga Behar

Mientras tanto, Olga Behar es una reconocida periodista que trabaja en un noticiero local.

Y la figura que la interpreta es Luna Baxter, también integrante de los elencos de “¿Cómo te llamas?”, “La ley secreta” y “La influencer”.

Luna Baxter como Olga Behar en una escena de la serie colombiana "Palacio" (Foto: Dynamo Producciones / Netflix)

Otros actores y personajes de “Palacio”:

5. José Restrepo como Yesid Reyes , hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía

, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía 6. Andrés Castañeda como Eduardo Umaña , abogado penalista y defensor de los familiares

, abogado penalista y defensor de los familiares 7. Carlos Manuel Vesga como Alfonso Plazas Vega , el militar que dirigió la retoma del Palacio con tanques y, eventualmente, fue procesado por desaparición forzada

, el militar que dirigió la retoma del Palacio con tanques y, eventualmente, fue procesado por desaparición forzada 8. Robinson Díaz como el presidente Belisario Betancur

como el 9. Valentina Acosta como Noemí Sanín , entonces ministra de Comunicaciones

, entonces ministra de Comunicaciones 10. Nicolás Montero como Jaime Castro , ministro de Gobierno que apoyó la postura de no negociar con los guerrilleros

, ministro de Gobierno que apoyó la postura de no negociar con los guerrilleros 11. Rafael Zea como Víctor Delgado Mallarino

como Víctor Delgado Mallarino 12. Fernando Lara como Vega Uribe

como Vega Uribe 13. Jorge Andrés Ruiz como Arias Cabrales

como Arias Cabrales 14. Mariana Gómez como La Mona

como La Mona 15. Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago

como Ángela María Buitrago 16. Jacobo Millán como Santiago Álvarez

como Santiago Álvarez 17. Santiago Londoño como Elvencio Ruiz

como Elvencio Ruiz 18. Julián Zuluaga como Checho

como Checho 19. Nelson Camayo como Luis Otero

como Luis Otero 20. Jaisson Jeack como Alfonso Jacquin

como Alfonso Jacquin 21. Irina Loaiza como Irma Franco

como Irma Franco 22. Rodrigo Rodríguez como Almarales

como Almarales 23. Carlos Vergara como Enrique Parejo

como Enrique Parejo 24. Juan Esteban Quintero como Víctor G. Ricardo

como Víctor G. Ricardo 25. Juan Carlos Ortega como Arciniegas