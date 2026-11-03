Trump anuncia que cortará 4,000 millones de dólares en ayuda militar a Israel. (Imagen. EFE)
Trump anuncia que cortará 4,000 millones de dólares en ayuda militar a Israel. (Imagen. EFE)
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Redacción Gestión
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a finales de 2026 ya que consideró que ese país “no lo necesita”.

El mandatario norteamericano precisó que este monto se puede considerar “ayuda militar o dinero en efectivo”.

" Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", dijo Trump durante una entrevista telefónica con Fox News.

, un tema que se ha tomado en la campaña de las elecciones de medio término.

“Él (Netanyahu) lo planteó. Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda’, porque entiende que este es uno de los puntos que generan controversia. Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría”, indicó el presidente.

El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3,800 millones de dólares anuales entre 2019 y 2028.

lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El estadounidense ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el israelí continúa presionando por lanzar nuevos ataques.

Elaborado con información de EFE.

El presidente estadounidense anunció que planea retirar a finales de 2026 la ayuda a Israel al considerar que el país ya no los necesita. (MANDEL NGAN / AFP)
El presidente estadounidense anunció que planea retirar a finales de 2026 la ayuda a Israel al considerar que el país ya no los necesita. (MANDEL NGAN / AFP)

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