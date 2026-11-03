El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea cortar 4,000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026 ya que consideró que ese país “no lo necesita”.

El mandatario norteamericano precisó que este monto se puede considerar “ayuda militar o dinero en efectivo”.

" Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", dijo Trump durante una entrevista telefónica con Fox News.

Trump explicó que llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que planteó primero la posibilidad de la interrupción de la ayuda estadounidense a Israel, un tema que se ha tomado en la campaña de las elecciones de medio término.

“Él (Netanyahu) lo planteó. Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda’, porque entiende que este es uno de los puntos que generan controversia. Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría”, indicó el presidente.

El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3,800 millones de dólares anuales entre 2019 y 2028.

Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, y el republicano llegó a respaldar al israelí en las recientes elecciones legislativas, aunque ambos mantienen diferencias en cuanto a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El estadounidense ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el israelí continúa presionando por lanzar nuevos ataques.

Elaborado con información de EFE.