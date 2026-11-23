En ese periodo, el escenario político se ha vuelto menos favorable que al comienzo del mandato de la presidenta Fujimori. Según Ipsos, la aprobación de la mandataria ha caído del 57% en agosto al 37% en noviembre, mientras que la desaprobación subió a 53%. A este desgaste se suman las dificultades para avanzar con su agenda en el Congreso de la República.

Pese a ello, a nivel empresarial, se percibe una mejora relevante en la calidad de la relación entre el sector privado y los ministerios. De hecho, más del 80% de los miembros del SAE reporta un avance moderado o significativo en este aspecto. Por ejemplo, la mejora en la relación público-privada ha permitido avanzar con actividades en proyectos puntuales como el Anillo Vial Periférico y el puerto de Marcona.

Esta mejora en la relación con el sector público parece haber contribuido a generar un optimismo moderado respecto de la capacidad del Gobierno para manejar el fenómeno de El Niño (FEN). Así, más de la mitad de los miembros del SAE tiene esa expectativa, mientras que solo el 15% es pesimista.

SAE noviembre 2026, compartido con Gestión. Fuente: Sondeo SAE

Asimismo, algunos avances ofrecen señales positivas sobre la capacidad de reacción del Gobierno y ayudan a explicar ese optimismo.

En primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha avanzado con rapidez en el anuncio de medidas económicas. Los bonos para familias vulnerables y las garantías para créditos mype podrían comenzar a operar durante el verano y, de implementarse oportunamente, podrían mitigar parcialmente el impacto del FEN sobre la generación de ingresos y la liquidez de los segmentos más vulnerables de la economía.

En segundo lugar, el Gobierno ha tomado algunas medidas que reflejan su interés por enfrentar el problema, como priorizar intervenciones en zonas de riesgo y ubicar anticipadamente maquinaria, puentes modulares y hospitales de campaña.

Al mismo tiempo, las grandes empresas reconocen que el Poder Ejecutivo enfrenta una serie de limitaciones. Por un lado, el deterioro de la calidad del aparato estatal en los últimos años condiciona la capacidad de ejecución del Gobierno, especialmente para aquellas iniciativas que requieren coordinación entre diferentes entidades del sector público.

Por ejemplo, el destrabe de grandes proyectos requiere un trabajo cercano entre el MEF y los ministerios sectoriales, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) (para proyectos mineros) o Ministerio del Ambiente (Minam) (para temas de permisos ambientales).

Estos problemas han llevado a que la opinión de los miembros del SAE esté dividida entre el 53% que ve avance moderado en el destrabe de proyectos y el 42% que ve avance escaso o nulo.

De manera similar, en el caso de la inseguridad ciudadana, persisten problemas de coordinación institucional, equipamiento y gestión, que se suman a la ausencia de una estrategia para enfrentar el problema. Por ello, la opinión de los miembros del SAE también está dividida en este tema, entre el 46% que percibe avance moderado y el 50% que lo percibe escaso o nulo.

La evaluación de los ciudadanos en este aspecto es aún más dura: el 25% cree que se ha avanzado algo y el 68% cree que no se ha avanzado nada, según una encuesta realizada por Datum este mes.

SAE noviembre 2026, compartido con Gestión. Fuente: Sondeo SAE

¿Apoyo político?

Por otro lado, el Poder Ejecutivo carece de suficiente apoyo político, tanto en el Congreso como entre la población, para impulsar reformas de mayor alcance.

Una señal clara de estas restricciones es que el Parlamento le otorgó facultades legislativas en solo 27 de las 66 materias solicitadas, concentradas en seguridad ciudadana y respuesta al FEN, y dejó fuera las reformas económicas que buscaba impulsar el Ejecutivo. Estas habrían contribuido, por ejemplo, a la simplificación de regímenes tributarios y laborales y a la reducción de procedimientos para llevar a cabo proyectos mineros y de infraestructura.

Este tipo de reformas tiene el potencial de facilitar el desarrollo de inversiones y ayudaría a aumentar la formalidad empresarial y laboral. La ausencia de avances en estos temas ha sido percibida por la mayoría de los miembros del SAE; de hecho, el 67% considera que ha habido avances escasos o nulos en simplificación administrativo y desregulación.

Esto levanta la alerta acerca de una posible contradicción: las limitaciones que han estado afectando al Ejecutivo en múltiples frentes hasta ahora seguirán vigentes durante el periodo de la emergencia climática y representarán un riesgo para la mitigación de los impactos negativos del FEN.

La mejora del aparato público será gradual y desigual, con lo cual es improbable que la capacidad de ejecución y coordinación del Estado haya mejorado significativamente hacia los primeros meses de 2027. El apoyo político tampoco está garantizado; la emergencia climática puede ser un riesgo para el capital político de la presidente y de su gabinete o una oportunidad para mejorarlo, en función de cómo se maneje.

Estas limitaciones pesarán, porque varias de las acciones que deben realizarse antes o durante la emergencia requieren capacidad de ejecución y coordinación, y apoyo político.

Luis Miguel Castilla, presidente del Instituto Hágase, advirtió recientemente, por ejemplo, que la demanda de atención sanitaria podría superar la capacidad del sector público y que, para que el sector privado pueda complementarla, se tienen que definir con tiempo las reglas para su participación.

Un segundo ejemplo: la implementación de los bonos a familias vulnerables requiere una estrecha coordinación entre el MEF, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) e, idealmente, el sector privado para mejorar la información del padrón de potenciales beneficiarios y agilizar la identificación de los damnificados.

Así, estas condiciones apuntan a que el sector empresarial podría estar más optimista de lo que debiera respecto del margen de maniobra del Gobierno para enfrentar el FEN, lo que podría llevarlo a subestimar, en cierta medida, el daño que este puede causar.

En suma, a 100 días de iniciado el Gobierno, los empresarios perciben una mejor relación con el Ejecutivo y algunas señales de reacción frente al FEN, lo que parece haber generado un moderado optimismo sobre el manejo de la emergencia.

Sin embargo, ese optimismo convive con la percepción de limitaciones en otras aristas de la gestión pública, con causas que difícilmente se superarán en los próximos meses: un aparato estatal debilitado, con problemas de ejecución y coordinación, y un apoyo político insuficiente para llevar a cabo grandes reformas.

La emergencia climática pondrá a prueba estas capacidades, por lo que existe el riesgo de que el margen de maniobra del Gobierno para enfrentar el FEN sea menor de lo que hoy anticipa el sector empresarial.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Matizando el optimismo

Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)

Pablo del Águila, Jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) APOYO Consultoría. Foto: SAE, Apoyo Consultoría

Los resultados del sondeo reflejan también que la mayoría de grandes empresas no espera impactos negativos significativos asociados al FEN en el cuarto trimestre del 2026. De hecho, cerca del 80% de miembros del SAE es optimista respecto de sus resultados en ese periodo, mientras que solo cerca del 10% es pesimista.

Esto se explica por una economía marcada por dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, los efectos negativos del clima son relevantes y se están acentuando, aunque, por ahora, están concentrados principalmente en los sectores más sensibles (como agro y pesca) y en el empleo vinculado.

Por otro lado, la inversión privada sigue creciendo a doble dígito y generando empleo formal en el resto de sectores, por lo que todavía no hay un deterioro claro en el consumo.

Dicho esto, hay un riesgo relevante de que las grandes empresas estén muy optimistas respecto de la resiliencia de la demanda hacia el cierre del año, debido a que el daño climático probablemente se acentuará y a que hay señales de deterioro en expectativas de MYPE y de consumidores.

SAE noviembre 2026, compartido con Gestión. Fuente: Sondeo SAE