La presidenta de la república, Keiko Fujimori, brindó un balance al cumplirse los 100 primeros días de la gestión gubernamental.

Destacó el haber “acelerado” las labores de prevención contra el fenómeno El Niño, “reorganizando y potenciando las acciones contra la delincuencia organizada, destrabando al Estado para ejecutar cientos de obras que mejorarán servicios”.

Añadió que está sentando las bases macroeconómicas y fiscales “para contar con recursos para el impacto del fenómeno El Niño” y para luchar contra el crimen.

Afirmó que el Gobierno no se queda de brazos cruzados ante el fenómeno El Niño y viene tomando medidas inmediatas para reducir el impacto negativo de este fenómeno natural, además de luchar frontalmente contra la delincuencia organizada.

El Niño más intenso de los últimos 100 años en el Perú

El fenómeno El Niño de este año es el más intenso de los últimos 100 años en el Perú, señaló Fujimori. “Cuando asumimos el país no estaba preparado para El Niño”, anotó.

“No nos hemos quedado con los brazos cruzados, trabajando desde el día uno, invirtiendo en tres meses 1,500 millones de soles en prevención, el doble de todo el monto ejecutado en el 2025”, subrayó la mandataria al precisar que se han ejecutado la descolmatación de 179 kilómetros de ríos a lo largo de toda la costa.

Agregó que en La Libertad se dispuso 320 millones de soles para la descomelmatación y enrocado del río Moche, obra que será entregada a fin de año".

“Pusimos a disposición de todo el país más de 2 mil unidades de maquinaria pesada y equipos para atender la emergencia”, expresó.

Aseveró que el fenómeno El Niño va a pasar y nos volveremos a levantar, pero tengan la certeza de que no nos volverá a sorprender con las mismas debilidades por la improvisación.

Seguridad

Sobre la inseguridad ciudadana, indcio que “este es el principal problema que afrontamos en el país”.

Destacó las medidas adopatadas que han permitido por ejemplo que se esté recuperando el control de 5 penales: Cochamarca, Ancón 1, Castro Castro, El Milagro y Challapalca.

Recordó el recienre el derribo de antenas y equipos de comunicación en penales, así como la próxima construcción de dos nuevos megapenales.

ADemás indicó que han golpeado a la minería ilegal, pues se ha intervenimos campamentos en Pataz y Madre de Dios y se han llevado adelante incautacionesimportantes

“No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección, con decisión y sin bajar la guardia”, anotó.

Medidas en educación

La mandataria señaló que ya han emprendido la tarea de recuperar su rumbo y formar ciudadanos con libertad y pensamiento crítico. En ese sentido, subrayó que el reglamento de disciplina escolar buscará restablecer la autoridad y el respeto hacia los docentes.

Fujimori indicó que el 14 de septiembre presentaron el Plan Nacional de Educación, que contempla metas para los próximos cinco años. Asimismo, advirtió sobre situaciones de maltrato psicológico y físico en las escuelas.

Por otro lado, informó que se distribuyeron 13 millones de materiales educativos, entre textos, kits escolares, buzos y mochilas. Además, recordó la entrega de 2,000 becas para egresados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).