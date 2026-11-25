¿Cuánto prevé destinar la CAF al Perú?

Estimamos entre US$ 6,000 millones y US$ 9,000 millones en los próximos cinco años. Los recursos estarán disponibles para el sector privado, el sistema financiero, las empresas públicas, los municipios y el Gobierno nacional. Entre febrero y marzo del 2027 presentaremos la hoja de ruta para estructurar ese financiamiento.

¿Qué priorizarán en el país?

Tenemos cinco ejes. El primero es consolidar al Perú como centro logístico, con infraestructura de transporte y conectividad. El segundo es la infraestructura turística, con proyectos en las playas del norte y Kuélap, entre otros. El tercero es promover ciudades más seguras, resilientes e inclusivas. El cuarto es potenciar la agroindustria, el turismo y los servicios. El quinto es dar apoyo financiero y técnico a las empresas peruanas que ya invierten en el país y en mercados como Colombia, Ecuador y Chile.

¿Cuál será el primer paso en Chancay?

En diciembre prevemos que el directorio de la CAF apruebe el financiamiento para obras de agua y alcantarillado en Chancay. Queremos mejorar el entorno urbano del puerto para consolidar una ciudad portuaria segura, resiliente e inclusiva. El Perú también puede aprovechar sus presidencias pro tempore de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina para impulsar programas de integración fronteriza con Brasil, Bolivia y Chile.

¿Qué oportunidad abre el puerto para el Perú?

Los cambios en el comercio entre China y Estados Unidos han reorganizado los flujos de carga. Brasil, por ejemplo, ha incrementado en 68% sus exportaciones hacia China, principalmente de cereales y materias primas. También hemos visto un aumento en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esa carga sale por el Atlántico y tarda casi 15 días solo en llegar al Pacífico. Si cruzara Sudamérica por tierra, podría llegar en tres o cuatro días a la costa peruana. Chancay va en esa dirección. El reto es conectar al Perú con sus vecinos para que esa carga llegue a Asia con menores tiempos, costos logísticos y emisiones.

¿El tren bioceánico está en el radar de la CAF?

Sí. Venimos trabajando en corredores de integración desde el Consenso de Brasilia. Es vital conectar las zonas productoras del Atlántico con el Pacífico, y el Perú será el nodo central de esa conexión. Para desarrollar los corredores ferroviarios y viales se necesita una alianza público-privada con una participación importante del sector privado.

¿Cómo se incorpora la seguridad en esos corredores?

Ya trabajamos ese tema en el corredor bioceánico de Capricornio. Si la seguridad se deja para después, el crimen organizado transnacional puede aprovechar las mejoras en infraestructura. Hay que incorporarla desde el diseño, con monitoreo, vigilancia y herramientas como el internet de las cosas.

¿Cuánto costaría conectar Sudamérica?

Se estima que Sudamérica requiere entre US$ 350,000 millones y US$ 400,000 millones para conectarse internamente y mover su carga con eficiencia. El conjunto de obras ferroviarias supera la capacidad de cualquier banco por sí solo. El papel de la CAF es movilizar ahorro privado hacia esos proyectos. También habrá que pensar en corredores desde el Perú hacia el norte, con acceso a los mercados de México, Estados Unidos y Europa.

¿Qué volumen de recursos proyecta movilizar la CAF?

Al 2031 planteamos aprobaciones acumuladas por US$ 100.000 millones y elevar la cartera de US$ 44.000 millones a por lo menos US$ 67.000 millones. Además, buscamos movilizar US$ 15.000 millones de terceros, entre ellos otros bancos y fondos soberanos. Con esos recursos, el total de aprobaciones llegaría a US$ 115.000 millones.

¿Cómo mejorar la inversión pública en las regiones?

Las regiones y los municipios tienen capacidades de gestión distintas. Antes de transferirles competencias, hay que fortalecer su capacidad para preparar proyectos. Los gobiernos subnacionales que ya cuentan con esa capacidad pueden usar su autonomía fiscal y presupuestal para estructurar programas de mayor escala. La CAF, por ejemplo, participó junto con el Banco Mundial en la compra del bono verde de Bogotá, por cerca de US$ 600 millones, y también financió directamente al Metro de Medellín.

¿A qué ritmo podría crecer el Perú?

Con estas acciones, el Perú debería poder sostener tasas de crecimiento de entre 4% y 6% al año. Eso es clave para reducir el desempleo y la informalidad. El país tiene una estabilidad macroeconómica sobresaliente y cuenta con instituciones respetadas como el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre esa base puede construir soluciones para la informalidad y para el empleo de jóvenes y mujeres.