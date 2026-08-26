La presidenta Keiko Fujimori, se reunió hoy con el presidente ejecutivo de CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, con quien abordó el fortalecimiento de la cooperación para atender prioridades del Gobierno, principalmente en materia de seguridad ciudadana y preparación ante el fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en ambos frentes, así como en otras áreas prioritarias para el país, como infraestructura, salud digital y conectividad.

“Hemos hablado de cosas específicas en los temas de seguridad, de cara al fenómeno El Niño y también de infraestructura básica, redes de agua, saneamiento, educación y salud. Así que se vienen buenos anuncios en las próximas semanas”, sostuvo la jefa de Estado.

En ese marco, la mandataria agradeció la colaboración y disposición de CAF, y afirmó que el organismo multilateral es un aliado estratégico para el desarrollo del país.

“Nos han hecho una presentación de cuáles son los proyectos que se están avanzando. Y, por supuesto, estamos ya planificando, de cara a los próximos años, ampliar la línea de crédito y el apoyo que ellos nos van a brindar”, subrayó.

A su turno, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, informó que los equipos del organismo trabajan de manera coordinada con el Gobierno para fortalecer diversos procesos en el país, especialmente en materia de seguridad.

Mandataria indicó que están planificando, de cara a los próximos años, ampliar la línea de crédito con CAF. Foto: Gob.pe

Asimismo, señaló que la cooperación puede contribuir al fortalecimiento de la inteligencia, la lucha contra el crimen transnacional y la articulación con los países fronterizos. “Y hacer más presencia con inteligencia y también luchar contra el crimen transnacional, en coordinación con países fronterizos. Ahí el banco puede ofrecer una gran asistencia y una gran contribución”, afirmó.

Implicancias de El Niño en Perú y otros países

Díaz-Granados también señaló que durante la reunión se analizaron las implicancias que podría tener el fenómeno El Niño para el Perú y otros países de Sudamérica, así como la necesidad de fortalecer la preparación frente a sus posibles efectos.

“Venimos a ofrecerles asistencia técnica y financiamiento para poder enfrentar y planear mejor esta crisis ambiental que nos va a afectar aquí en América Latina y el Caribe”, puntualizó.