El Perú ya no tendría margen para hacer obras de largo plazo antes del inicio de la emergencia climática, advirtió el presidente del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, Carlos Neuhaus.

Durante el foro “Fenómeno de El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, realizado en Piura, Neuhaus recordó que El Niño ha sido recurrente y ya se había advertido la emergencia para este año.

“Si bien el Gobierno actual ha asumido el 28 de julio, esto ya se veía venir desde antes y quizás no se ha considerado la verdadera dimensión del problema. Ahora se está tomando ‘el toro por las astas’ y ya no hay tiempo para hacer planeamiento de largo plazo. Tendremos que esperar a que termine El Niño y ver cómo nos ha cambiado la geografía. A partir de ahí podremos preparárnos para que esto no vuelva a suceder ”, comentó.

El representante del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño también cuestionó la forma en que históricamente se ha abordado el riesgo de desastres en el país, resaltando que parte del impacto se debe a la falta de prevención.

“A veces dicen ‘desastres naturales’, pero en realidad no son ‘naturales’. Muchas veces son desastres producidos por la inoperancia de las personas y aquí hay responsables”, afirmó.

Por ahora, Neuhaus resalta que la prioridad de las intervenciones inmediatas deben enfocarse en el canal de Chutuque (Piura), para asegurar que el cauce del río Piura salga directamente por la laguna de La Niña.

A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche, coincidió en que el despeje del río debe ser una de las primeras prioridades de intervención. El foco, dijo, debe estar en lo que todavía puede hacerse antes de diciembre.

“Hemos juntado S/ 102 millones de impuestos con empresas locales, piuranas, y estamos dispuestos a ponerlo para lo que se pueda hacer […] Quería centrar la conversación en las cosas que se pueden hacer de aquí a diciembre. Si la ingeniería nos dice que sí se puede, entonces hablemos aún de obras de preparación”, señaló.

Asimismo, el representante empresarial de Piura también advirtió que las defensas ribereñas existentes en algunos tramos del río podrían no ser suficientes, por lo que planteó contar con una alternativa que permita contener el agua en caso de que las defensas existentes fallen.