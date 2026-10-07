Los inversionistas ya están posicionados para un fuerte gasto en IA y un menor consumo discrecional, este último afectado por la pérdida de empleos administrativos y profesionales, escribieron estrategas liderados por Savita Subramanian en una nota del lunes.

De ahora en adelante, “será más difícil generar alfa comprando empresas beneficiadas por el gasto de capital en IA y vendiendo aquellas vinculadas al consumo de trabajadores administrativos y profesionales”, dijo.

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“Creemos que es momento de hacer un giro selectivo, porque es peligroso subestimar el apetito de los consumidores estadounidenses y buena parte de la fortaleza del gasto de capital podría estar ya incorporada en los precios”, dijo Subramanian .

Un análisis de fondos activos que solo mantienen posiciones largas muestra que la exposición a sectores considerados “afectados por la IA” —servicios de tecnología de la información, finanzas de consumo y software— se encuentra cerca de mínimos históricos, agregó Subramanian . Mientras tanto, la exposición a acciones industriales está cerca de máximos históricos en relación con las acciones de consumo discrecional.

Fuente: Bank of America Corp.

Los gestores de fondos tienen su mayor sobreponderación en equipos, instrumentos y componentes electrónicos, según BofA.

La semana pasada, BofA dijo que los inversionistas podrían querer adoptar una postura más alcista, ya que la distribución de los riesgos del mercado se había desplazado al alza, junto con un sólido gasto de los consumidores y balances saludables.

Ante el creciente riesgo para los empleos bien remunerados en sectores afectados por la IA, Subramanian prevé ahora que “continúe el cambio entre los profesionales administrativos y de oficina desde lo que quieren hacia lo que necesitan”. La tendencia se refleja en el posicionamiento en acciones de productos básicos de consumo frente a las de consumo discrecional, dijo.

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Las acciones de productos básicos de consumo y de consumo discrecional han tenido un desempeño inferior al del índice S&P 500 en los últimos 12 meses. Sin embargo, el S&P 500 Consumer Staples Index ha avanzado un 4.6% en ese período, mientras que un indicador de las acciones de consumo discrecional ha caído un 3.3%. Las empresas de ropa deportiva Lululemon Athletica Inc. y Nike Inc., por ejemplo, han perdido ambas cerca de un 50% en el último año.

Subramanian dijo que el posicionamiento actual está “justificado”, ya que el esperado giro del consumo hacia el gasto de capital era una de las principales tesis de inversión para este año. En sus perspectivas anuales de noviembre, los estrategas de BofA favorecieron “el gasto de capital sobre el consumo” y anticiparon que el gasto vinculado a la IA seguiría siendo un importante sostén.