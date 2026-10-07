Una sucursal de Bank of America en Nueva York, Estados Unidos, el jueves 9 de julio de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas tendrán cada vez más dificultades para ganardinero fácil apostando a empresas beneficiadas por el gasto en inteligencia artificial (IA), frente a aquellas impulsadas por el consumo, según estrategas de Bank of America Corp.

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