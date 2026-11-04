Eólicas y solares: Minem alista propuesta de reglamento. (Foto: AFP)
Eólicas y solares: Minem alista propuesta de reglamento. (Foto: AFP)
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Elías García Olano
Elías García Olano

La incorporación de nuevos proyectos de energías renovables no convencionales (RER) al mercado regulado en el Perú sigue generando controversias, en tanto el Ministerio de Energía y Minas (Minem) avanza en sus propuestas para aprobar la nueva reglamentación que promueve esas tecnologías.

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