Actualmente, la preocupación de sector radica en la inestabilidad en la generación con renovables, dado que hoy esta resulta más vulnerable ante, por ejemplo, el fenómeno de El Niño, según ha reconocido el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

En declaraciones a Gestión, el presidente del COES, César Butrón, había advertido semanas atrás que la alteración de los vientos que trae El Niño había mermado la generación eólica, al tiempo que la sequía viene mermando la producción hidroeléctrica.

LEA TAMBIÉN: México tiene en espera inversiones en centros de datos por falta de electricidad

Penetración RER en alza

Según reporte del COES, de enero a septiembre de este año, la producción hidroeléctrica cayó en 2.48% y la eólica retrocedió en 10.93%, mientras que la solar se incrementó en 63.80%. El caso del diésel va por otra senda: la generación con este combustible (usado para compensar la caída en la producción con las otras tecnologías) se disparó en 1,412%.

El problema para el Sistema Interconectado Nacional (SEIN) radica en que no hay nuevos proyectos para construir grandes hidroeléctricas, ni suficiente gas natural para más centrales termoeléctricas, por lo que la oferta de futura generación recae mayoritariamente en nuevos proyectos eólicos y solares, por su menor costo de inversión y rápida construcción.

Hasta el año 2022, la penetración de las RER se mantuvo en torno al 5% de toda la oferta de generación eléctrica, pero desde 2023 empezó a crecer con mayor rapidez. Así, en 2024, su penetración ya alcanzaba el 12.52%; en 2025, el 13.72%; y, a septiembre del 2026, el 14.50%, según data del COES.

Hasta el año 2022, la penetración de las RER se mantuvo en torno al 5% de toda la oferta de generación eléctrica. (Foto: Celsia)

Ley pendiente de reglamentar

Consultado por Gestión sobre el tema, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reconoció que la mayor penetración de las RER genera inestabilidad al sistema, pero que este Gobierno mantiene la meta -que ya se había trazado antes su sector- de que al año 2031 la participación de las renovables no convencionales, es decir, eólicas y solares, alcance un 20%.

“El incremento de este tipo de tecnología genera ciertas inestabilidades en el sistema eléctrico. Lo que ha pasado en España y Chile, que se quedaron sin luz en todo el país, incluso más de un día, es algo que no nos puede pasar a nosotros. Por eso, debemos tener un mix de tecnologías ”, reconoció la autoridad.

Vale recordar que, para promover la mayor penetración de las RER, en enero del 2025 se dictó la Ley N° 32249, que regula las licitaciones de compra venta de energía que deben convocar distribuidoras eléctricas, establece bloques horarios para incorporar una mayor generación solar en el mercado regulado, y busca dar estabilidad a las renovables.

Sin embargo, hasta ahora el Minem no aprueba la reglamentación de esa ley, a pesar de que existen 56 proyectos RER para generar 12,424 Mw, con inversiones por más de US$ 12,440 millones que están a la espera de la entrada en vigor de la citada normativa para iniciar su desarrollo, según había indicado la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR).

¿Cuándo salen los reglamentos?

El titular del Minem, Guillermo Shinno, adelantó que el objetivo de su sector es aprobar, no más allá de diciembre próximo, los dos reglamentos pendientes para implementar esa ley, como son el de las licitaciones de la compra de energía, así como el reglamento del mercado de servicios complementarios (permite incorporar baterías para dar estabilidad al suministro con RER).

Por su parte, el director general de Electricidad del Minem, Roberto Tamayo, durante su participación en el Expo Pecier Fise 2026, señaló que el reglamento de las licitaciones eléctrica se encuentra ya en una etapa avanzada de revisión por ese ministerio.

La nueva Ley N° 32249 permite que las distribuidoras liciten potencia (capacidad instalada de generación) y energía por separado, y su uso en bloques horarios (para incorporar más generación solar), así como programar en forma anticipada licitaciones de corto, mediano y largo plazo, y al menor costo en todo el periodo del suministro (hasta 15 años).

Preocupación de las RER

Al respecto, Francisco Ísmodes, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, en diálogo con Gestión, señaló que, luego de conocer la propuesta del reglamento de licitaciones eléctricas que plantea el Minem, hay un aspecto clave de la misma que preocupa a ese gremio empresarial.

Francisco Ísmodes, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (Foto: EFE)

Explicó que, para las licitaciones de largo plazo, la propuesta pone a competir –para que ofrezcan el menor precio de la energía– a todas las plantas que se presenten, sin diferenciar a las centrales que ya están operando (en su mayoría hidroeléctricas y térmicas) de las nuevas que se tengan que construir (RER u otras tecnologías).

De esa forma, lo que se está haciendo, observó Ísmodes, también exministro de Energía y Minas, es no reconocer las inversiones que tendrán que realizar las empresas que tienen proyectos para construir nuevas plantas.

¿Exclusión a nuevas tecnologías?

Con ello, implícitamente, advirtió, se estaría excluyendo a las nuevas tecnologías de los concursos de largo plazo, que son los únicos donde podrían participar, ya que no podrían hacerlo en licitaciones de corto o mediano plazo, dado el tiempo que toma construir nuevas plantas.

Pero, además, refirió, se estaría dejando a los nuevos proyectos sin capacidad de obtener financiamiento a través de contratos de largo plazo.

Ello ocurriría, a pesar que la nueva oferta de generación puede ofrecer tecnologías más modernas y de un costo menor de operación (luego que deprecien sus activos y recuperen su inversión), y que al final podrían derivar en tarifas más económicas a los usuarios, aseveró.

La propuesta de SPR

Ísmodes señaló que las generadoras con plantas ya existentes y funcionando (hidroeléctricas y térmicas) bien podrían continuar con su participación en las licitaciones de corto y mediano plazo, porque sus activos ya se depreciaron.

Así, planteó que lo que podría hacer el sector -como han hecho países como Chile y Colombia-, es reservar una parte de las las licitaciones y los contratos de largo plazo exclusivamente para las nuevas plantas, de la tecnología que sean.

Si el reglamento de licitaciones se aprueba tal cual es la propuesta actual del Minem, según dio a entender el directivo de la SPR, se estaría yendo contra el espíritu de la ley que se pretender reglamentar, es decir, promover la diversificación de la matriz energética y asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica.