Producción de electriciad crecio 5% de enero a agosto del 2026, pero hay menor ritmo de inversiones en la oferta de generación eléctrica (Foto: GEC)
Producción de electriciad crecio 5% de enero a agosto del 2026, pero hay menor ritmo de inversiones en la oferta de generación eléctrica (Foto: GEC)
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Elías García Olano
Elías García Olano

La producción de electricidad en el Perú (que va aparejado a la demanda) aumentó 5% de enero a agosto de 2026, y viene creciendo en forma sostenida en los últimos cinco años tras caer en la pandemia.

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