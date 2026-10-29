El viceministro de Electricidad, Luis Santillán, reconoció que si no ingresan nuevos proyectos de generación eficientes existe el riesgo de incremento de costos de producción de electricidad que podrían afectar la competitividad del país, pero también la asequibilidad al suministro de ese servicio.

Así lo señaló, en una exposición durante la 2ª Expo del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, durante el cual dio a conocer la que denominó “Hoja de Ruta Energética” elaborada por el Minem para garantizar el suministro eléctrico en el largo plazo.

“Reconocemos que las limitaciones de la infraestructura, las posibles interrupciones del servicio, las brechas de acceso en determinadas zonas del territorio nacional y la vulnerabilidad frente a situaciones de emergencia representan desafíos que debemos atender de manera integral y en eso estamos trabajando para atacar así esta problemática”, anotó.

Déficit proyectado

Indicó que un informe del diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, en el Plan de Transmisión 2027-2036, advierte que el requerimiento de nueva generación eficiente se incrementará en los próximos años, y que, si no se ingresa generación, el uso de diésel aumentará, elevando los costos y afectando la competitividad y la asequibilidad del suministro.

Así, proyectó que los déficit promedio de reserva de generación eficiente en el bloque de horas punta serían de 150 megavatios (Mw en el 2027, sería de 500 Mw en el 2028 y de 800 Mw en el 2029.

Nuevos proyectos de generación

Asimismo, indicó que, actualmente, en el país existe capacidad instalada para la producción de 17 gigawatt (GW), distribuidos en 293 centrales de generación, y que en el horizonte 2026-2035 proyectan añadir a estas 5 gigawatts con 33 nuevas centrales que están en proceso de desarrollo.

Este ingreso de capacidad instalada, eficiente, es indispensable para cerrar los déficits de reserva señalados anteriormente, y que esperan sumar más megawatts bajo el sistema del nuevo marco de la ley 32249, dada el 2025 y que busca facilitar el ingreso de nuevos proyectos energías renovables no convencionales (RER) al mercado regulado.

A la expansión de la generación, se deben acompañar con expansión de líneas de transmisión, y así, el viceministro indicó que el Minem tiene una cartera de 51 proyectos de nuevas líneas y subestaciones por US$ 3,000 millones, de las cuales 33 están en marcha y 18 van a ser licitadas por ProInversión.

Otros proyectos en transmisión

Además, Santillán indicó que el Plan de Transmisión 2027-2036 incorpora 16 proyectos vinculantes por US$1,700 millones, con los cuales buscan resolver problemas concretos de confiabilidad, congestión, evaluación de las renovables y refuerzos de abastecimiento de Lima Norte, Lima Sur, además de regiones como Piura, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Moquegua.

Entre esos proyectos destacó los refuerzos en 500 kilovoltios del anillo metropolitano y el segundo circuito de Ica, orientado a facilitar la evacuación de la energía producida por la generación solar del sur.

Entre los proyectos de mayor envergadura, se encuentra el enlace de Colcabamba a Cieneguilla en 500 kilovoltios por más de US$400 millones, el enlace de Poroma a San José por más de US$340 millones, y los refuerzos de Lima Norte y Sur.

Cada uno de estos proyectos tiene un propósito operativo claro y está orientado a fortalecer la resiliencia del sistema, remarcó la autoridad.

El requerimiento de nueva generación eficiente se incrementará en los próximos años(Imagen: Andina)

Normas que impulsa el sector

De otro lado, el viceministro indicó que la infraestructura a construir requiere reglas claras, predictibilidad y mecanismos de contratación que den confianza al inversionista y por eso impulsan un paquete de reformas regulatorias orientadas a movilizar inversiones y reforzar la generación, la transmisión y la distribución.

Entre las normas que impulsan mencionó el Reglamento de Contrataciones de Electricidad al Suministro de Usuarios Poblados, que establece procesos competitivos transparentes para contratar energía y potencia, a largo plazo generar certidumbre y promover competencia en generación.

Asimismo, el Reglamento de Coordinación de Operación de los Sistemas Aislados, aprobado hace pocos días, ordena la gestión técnica del sistema con múltiples generadores bajo criterios de eficiencia y seguridad.

También citó el Reglamento de Seguridad de Servicios Complementarios, que abre el mercado a nuevos agentes y prepara el sistema para una mayor participación de renovables variables con reglas claras y remuneración.

Predictibilidad a proyectos nucleares

Asimismo, refirió que han modificado el Reglamento de Transmisión para regular la evacuación anticipada de la continuidad operativa de las instalaciones cuyo contrato de concesión vence a partir del 2031.

Asimismo, en la parte de permisos ambientales, señaló que están actualizando el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el SEIA, para dar predictividad a proyectos nucleares y agilizar la evaluación ambiental de proyectos de menor escala, y que incorporan dispositivos para la certificación ambiental fraccionada de proyectos eléctricos complejos.

En el horizonte inmediato, que corresponde de cero a dos años, refirió que deben asegurar el abastecimiento, evaluar riesgos, reforzar planes de contingencia, especialmente, frente al fenómeno de El Niño.

En el horizonte entre tres a cinco años, avizoró que cerrarán brechas estructurales, ejecutarán proyectos prioritarios de generación y transmisión y desarrollarán iniciativas de almacenamiento y flexibilidad, entre otros.