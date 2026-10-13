Más del 60% de la capacidad de generación hidroeléctrica se podría afectar entre enero y marzo del 2027, según proyección del Cenepred. (Foto: Andina)
Más del 60% de la capacidad de generación hidroeléctrica se podría afectar entre enero y marzo del 2027, según proyección del Cenepred. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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La ocurrencia del fenómeno de El Niño (FEN) de magnitudes entre “muy fuerte” y “extraordinario” en el próximo verano pone en riesgo no solo a la población, infraestructura y producción agrícola; sino a la mayor parte de la capacidad instalada de generación hidroeléctrica del Perú. Esto tendría un impacto directo, por ejemplo, en las tarifas eléctricas y la capacidad misma del suministro de energía.

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