Esto se advirtió en el último reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred) que, por primera vez, incluyó en su mapa de riesgos a las plantas hidroeléctricas, que sustentan la mitad de la producción de energía del país.

El estudio “Escenario de riesgos por lluvias - Verano 2027″ del Cenepred está basado en el más reciente comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y en el informe técnico N°11-2026 del Senamhi, que contiene pronósticos de lluvias para el periodo enero-marzo 2027.

Riesgo por huaicos

Según dicho informe, para ese periodo, han identificado cuatro escenarios de riesgo: uno “muy alto” y otro “alto” de ocurrencia de movimientos en masa (deslizamientos, huaicos, derrumbes, avalanchas, caída de rocas) ; y otro “muy alto” y “alto” de que se produzcan inundaciones, derivadas de la presencia de lluvias sobre lo normal.

En el primer escenario, el documento advirtió que -además del peligro para personas, viviendas e infraestructura pública- existen 81 centrales hidroeléctricas en riesgo “muy alto” de ser afectadas por movimientos en masa en 13 departamentos, en su mayor parte ubicados en el centro del país.

Producción eléctrica por fuente de generación. | Fuente: SNMPE

La afectación se produce porque la caída de rocas, lodo y otros deshechos que arrastran los huaicos, puede atascar o dañar las turbinas de este tipo de plantas. Para prevenir el daño, los operadores suelen cerrar las compuertas que alimentan a esas generadoras, parando su producción.

De las 81 centrales antes mencionadas, la mayoría se sitúan en estas regiones:

Lima (18)

Junín (16)

Áncash (9)

Cajamarca (8)

Cusco (6)

La Libertad (5)

Pasco (5)

Piura (5)

San Martín (3)

Amazonas (2)

Ayacucho (1)

Puno (1)

En un segundo escenario (“alto”), la entidad identifica 35 generadoras hidráulicas emplazadas en ocho regiones, el mayor número en la región Arequipa (12), seguido de la región Cajamarca (7), Junín (6), Lima (4), Puno (2), Tacna (2), Apurímac (1) y Ayacucho (1).

Peligro por inundaciones

En un tercer escenario, señala que existe el riesgo “muy alto” de que las inundaciones en el verano afecten a 11 hidroeléctricas en siete regiones, sobre todo en Junín (3), La Libertad (2), Ancash (2), Apurímac (1), Cajamarca (1), Lima (1) y Piura (1).

En el cuarto escenario, según el informe de Cenepred, ente adscrito al Ministerio de Defensa, las inundaciones ponen en riesgo “alto” a otras 22 plantas generadoras de ese tipo en 11 regiones, sobre todo Cajamarca (5), Junín (4), Cusco (2), entre otras.

Esto significa que, en total, existen 116 centrales en peligro “alto” y “muy alto” de ser afectadas por huaicos y similiares en el primer trimestre del 2027, en su mayoría ubicadas en el centro del país, donde se concentra el 80% de la capacidad instalada de la generación hidráulica.

Eso equivale al 65% o a casi 7 de cada 10 plantas de generación que aprovechan las caídas de agua, considerando que, en el Perú, existen en total 191 centrales de ese tipo, que producen 5,749 megavatios por hora (MWh), conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

LEA TAMBIÉN: Sequía por El Niño en Canal de Panamá desvía barcos hacia Magallanes

Según data del Comité de Operación Económica del SEIN (COES), de enero a setiembre del 2026, el 50.4% de la producción eléctrica de enero a setiembre fue generada con centrales hidroeléctricas.

Efecto de las sequías

Sin embargo, la producción acumulada con esas plantas, que en los primeros nueve meses de este año fue de 24,207 Gigavatios por hora (GWh), había declinado ya en 2.53% en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido a un déficit de lluvias.

Consultado por Gestión sobre el tema, el presidente del COES, César Butrón, confirmó que, en efecto, existe el peligro de que las hidroeléctricas se afecten por la caída de huaicos y por inundaciones.

A eso, anotó, se debe sumar la posibilidad de sequía en otras zonas del centro y sur del país, que también podría tener impacto negativo en la generación hidráulica.

“El peligro existe y es responsabilidad de cada concesionario (de plantas hidroeléctricas) tomar todas las precauciones para estar mejor preparados”, aseveró.

¿Se podría cortar el servicio?

El titular del COES indicó que no se ha hecho una proyección de cuánta capacidad de generación con agua saldría de operación por sequía en el próximo verano, pero que, en condiciones usuales de sequía, la reducción es en promedio de 700 Megavatios.

Respecto a la posibilidad de que hubiera cortes o suspensión del servicio eléctrico a causa de la afectación de hidroeléctricas por huaicos, inundaciones o sequía, Butrón dio a entender que, si se afectara toda esa cantidad de plantas al mismo tiempo (teóricamente), si podría suceder.

Pero, remarcó, en la práctica la probabilidad de que eso ocurra, al mismo tiempo, es nula, aunque refirió: “lo más que podría ocurrir son cortes temporales localizados del suministro eléctrico”.

Sobre el tema, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explicó que hoy la demanda de energía bordea los 8,500 Megavatios (Mw), pero la oferta de generación está en cerca de 14,000 Mw. Por esto, consideró que, por más que baje la producción hidroeléctrica, es poco probable que haya cortes del suministro, aunque no se descarta.

Carlos Herrera Descalzi, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem). (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Costos se podrían disparar

El problema, observó, es que la baja en la producción hidráulica tendría que ser reemplazada por generación térmica con diésel, por lo cual se podrían ver costos de producción eléctrica aún mayores, dado además los altos precios del diésel en el mercado internacional.

LEA TAMBIÉN: Adelantan fin del año escolar por impacto del fenómeno El Niño

En tanto, Arturo Vásquez Cordano, exviceministro de Energía, observó que la menor producción hidroeléctrica esperada para el verano no podría ser suplida con más generación térmica con gas natural porque su producción ya está al tope, además que el El Niño está afectando también la producción eólica y solar.

Si a eso se le suma el esperado déficit hídrico, el experto anotó que necesariamente se tendrá que usar más generación con diésel, con lo cual los costos marginales de la producción de electricidad se podrían disparar hasta los US$ 200 por megavatio/hora, desde los US$ 30 de meses atrás. Esto podría afectar a clientes libres del mercado eléctrico.

LEA TAMBIÉN: Agroexportadora peruana enfrenta golpe de El Niño con pimientos molidos y mira a Brasil