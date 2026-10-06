S&M Foods busca ampliar su presencia regional con una mayor oferta de pimientos molidos.
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Dax Canchari Reyes
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El negocio de los pimientos se encarece en Perú por el impacto de El Niño, pero S&M Foods prepara su siguiente movimiento para seguir creciendo. La agroexportadora proyecta elevar sus ventas incluso con una caída en el volumen, mientras abre espacio para productos con mayor valor agregado y busca ampliar su presencia en la región.

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