S&M Foods espera cerrar 2026 con un crecimiento de entre 17% y 20% en ventas, pese a una caída cercana al 25% en volumen frente al año anterior. La paradoja se explica por un mercado con menor disponibilidad de pimientos: el impacto de El Niño ha reducido los rendimientos agrícolas y empujado los precios al alza.

Arón Gadea, gerente comercial de S&M Foods, señaló a Gestión que el rendimiento por hectárea se ha reducido entre 35% y 50%, mientras que los precios de sus productos han aumentado entre 20% y 35%, con algunos casos que alcanzan hasta 50%. Asimismo, estima que este escenario podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

El efecto sobre las toneladas se refleja en sus cifras. S&M Foods cerró 2025 con 9,000 toneladas exportadas, de las cuales unas 6,500 toneladas correspondieron a pimientos secos y molidos y 3,500 toneladas a páprika. A agosto de 2026 acumula cerca de 6,000 toneladas, una reducción vinculada al menor abastecimiento de materia prima.

La agroexportadora opera principalmente bajo un esquema de marca blanca y mantiene una cartera internacional diversificada. En lo que va de 2026 reporta ventas en Estados Unidos, México, España, Países Bajos, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina, Kosovo, Australia y Japón. También realiza envíos ocasionales a mercados africanos, aunque la competencia de proveedores asiáticos puede hacer menos conveniente el abastecimiento desde Perú en determinados periodos.

Ahora bien, detrás de esa capacidad exportadora existe una estructura productiva propia. S&M Foods cuenta con unas 400 hectáreas en el norte del país y trabaja con agricultores y fundos aliados a los que proporciona semillas, plantines, fertilizantes y financiamiento. En Barranca concentra su procesamiento en dos instalaciones de 5,000 m² y 10,000 m² en Barranca.

Hoy, la páprika representa entre 35% y 38% de sus ventas, mientras que otros pimientos concentran entre 30% y 32%. El resto corresponde a menestras, frijoles, maíces, quinua y otros productos.

Arón Gaeda, gerente comercial de S&M Foods.

S&M Foods acelera con los pimientos molidos en Latinoamérica

En ese escenario, S&M Foods busca darle mayor peso a los productos transformados y capturar más valor dentro del negocio de pimientos.

El mix de sus productos aportó un incremento de 20% frente al año anterior, según Gaeda, y dentro de ese portafolio los molidos vienen ganando relevancia. La agroexportadora identificó oportunidades tanto en la industria alimentaria como en el canal horeca (hoteles, restaurantes, y cafeterías/catering).

La estrategia comercial tiene como principales focos a Sudamérica y Centroamérica.

“Ya tenemos posicionamiento en Colombia, Ecuador, en Argentina, pero vamos a entrar al mercado de Brasil con mayor fuerza”, señaló Gaeda. “Existe demanda en la región, pero Perú no siempre ha tenido capacidad suficiente de abastecimiento.”

La apuesta, precisó, no estará centrada en competir por precio, sino en mantener una calidad uniforme durante el año y asegurar un suministro constante.

“Los clientes nos tienen mucha confianza, les agrada mucho que nosotros seamos productores, procesadores y exportadores mismos”, explicó Gadea.

La integración permite atender exigencias de compradores internacionales y avanzar en procesos de auditoría.

Arón Gadea mencionó una evaluación realizada por McCormick, y el interés por ingresar a supermercados, mientras la compañía refuerza su presencia mediante ferias, misiones comerciales y visitas comerciales.

El siguiente paso está en llevar esta línea hacia una marca propia de pimientos molidos.

“Hay una tendencia que la empresa viene observando hacia productos transformados y con marca propia. Hasta ahora, S&M Foods trabaja principalmente bajo un esquema de marca blanca, por lo que este movimiento supone una nueva etapa dentro de nuestra estrategia comercial”, sostuvo Gadea.

Brasil forma parte de la nueva etapa de expansión comercial de S&M Foods en la región.

S&M Foods asegura materia prima mientras prepara su expansión para 2027

El reto para S&M Foods no está solo en encontrar nuevos compradores, sino en asegurar el volumen necesario para atenderlos.

A raíz de los rendimientos afectados por El Niño, la agroexportadora prevé mantener tentativamente sus áreas propias y concentrar el crecimiento de su abastecimiento en la cadena productiva.

Sin embargo, S&M Foods contempla trabajar con agricultores y fundos habilitados que cuentan con áreas mayores a 20 hectáreas, ampliando así la base desde la que obtiene materia prima.

La relación con estos productores incluye semillas, plantines y fertilizantes, además de financiamiento con dinero entregado al momento de la cosecha. “El modelo permitirá ampliar la cadena productiva sin que el crecimiento dependa exclusivamente de una mayor superficie propia”; explicó Gadea.

El siguiente espacio para incrementar la producción estaría desde el segundo trimestre de 2027, aunque con cautela ante la evolución de El Niño.

Los próximos meses seguirán marcados por el comportamiento del clima. S&M Foods espera una mayor presión entre noviembre y febrero o marzo, con condiciones diferenciadas entre las zonas productoras: mayor humedad y lluvias en el norte y déficit hídrico en el sur.