CCL y Agromercado impulsaron 350 citas comerciales entre productores y grandes cadenas hoteleras y gastronómicas. (Foto: Difusión)
CCL y Agromercado impulsaron 350 citas comerciales entre productores y grandes cadenas hoteleras y gastronómicas. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El empieza a perfilarse como una válvula de escape para los que en los próximos meses podrían quedarse sin acceso al mercado externo. Esa fue la lectura que dejó el segundo Encuentro de Negocios B2B del sector HORECA, organizado por el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la junto con Agromercado, programa adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La rueda reunió a 50 empresas ofertantes y 15 compradoras —entre ellas DoubleTree by Hilton, Los Portales, Grupo Culinaria y — en alrededor de 350 citas comerciales.

Los organizadores estimaron en S/ 4.5 millones las oportunidades de negocio que podrían concretarse en los próximos 12 meses. El pisco, las aceitunas y sus derivados, y las galletas y snacks de papa nativa concentraron el mayor interés de los compradores.

El Niño y el desvío al mercado interno

Luis Llanos, jefe de Agromercado, advirtió que el puede golpear la producción de frutas y hortalizas por plagas y lluvias extremas, con lo que parte de la oferta quedaría fuera de los estándares que exige la exportación.

“Ante este escenario, podríamos identificar mercados alternativos para estos productos que eventualmente no pueden ser destinados a la exportación”, señaló.

El aparece así como destino de reemplazo para volúmenes que, en una campaña normal, habrían salido del país. Llanos remarcó el rol de Agromercado como articulador comercial de los pequeños productores frente a compradores locales e internacionales.

Encuentro HORECA 2026 dinamizó el sector con negocios por S/ 4,5 millones.
Encuentro HORECA 2026 dinamizó el sector con negocios por S/ 4,5 millones.

China como siguiente parada

Carlos Posada, director institucional de la CCL, sostuvo que la alianza con Agromercado ha beneficiado a 135 organizaciones productoras desde el 2025 y que el objetivo es acercar la oferta de las regiones a nuevos canales comerciales.

El directivo apuntó a la internacionalización como la siguiente etapa y mencionó a —más de 1,500 millones de habitantes y uno de los principales socios comerciales del Perú— entre los mercados de mayor potencial para los alimentos y bebidas peruanos.

Cabe resaltar que, esta es la segunda edición del encuentro B2B del sector HORECA que organizan la CCL y Agromercado. Además, participaron 65 empresas en total.

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