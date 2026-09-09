Grupo Orión ha desarrollado su operación con distintos conceptos gastronómicos y de entretenimiento. Mesón del Inca, La Cava del Parrillero y Terraza Lima Club atienden distintos perfiles y ocasiones de consumo. Según Ignacio Cano, gerente de Logística de Grupo Orión, esta experiencia les ha permitido identificar nuevas oportunidades en el Centro de Lima.

Ahora el grupo busca incrementar el ticket a través de eventos, productos de mayor valor y propuestas complementarias. A la par, la concentración de sus operaciones en el Club de la Unión permite compartir recursos en áreas como compras, almacenamiento y abastecimiento.

Esta estructura también forma parte de la estrategia con la que el grupo viene desarrollando su operación en el Centro de Lima y evaluando nuevas ubicaciones en la capital.

AMAT: el nuevo proyecto de US$ 4 millones del Grupo Orión

El nuevo proyecto busca ampliar la oferta gastronómica y de entretenimiento del grupo en el Club de la Unión. La iniciativa ocupará aproximadamente 1,000 m2 y tiene prevista su apertura para octubre de 2026.

“AMAT cuenta con una inversión estimada de US$ 4 millones y se desarrolla en el sexto piso del Club de la Unión”, indicó Cano. A la fecha, la obra supera el 70% de avance.

El presupuesto contempla la implementación del espacio, equipamiento, cocina, mobiliario y tecnología, además de los elementos necesarios para poner en operación el nuevo concepto.

AMAT será el nuevo concepto del grupo en el Club de la Unión, con una propuesta que combinará gastronomía, arte y entretenimiento. (Foto: Grupo Orión)

El nuevo concepto estará dirigido al segmento high ticket, con un consumo promedio estimado de S/80 a S/120 por persona. La carta combinará raíces peruanas con técnicas internacionales, con una barra fría de influencia asiática, cocina de autor y propuestas inspiradas en la Costa, Sierra y Selva. La experiencia se completará con una oferta de vinos y coctelería.

AMAT aprovechará su ubicación en el Club de la Unión para ofrecer una vista panorámica del Centro Histórico de Lima. (Foto: Grupo Orión)

Miraflores y San Isidro concentran los próximos proyectos de Grupo Orión

Fuera del Centro de Lima, Grupo Orión evalúa nuevos proyectos en Miraflores y San Isidro como parte de su siguiente etapa de crecimiento. Cano señaló que en Miraflores analiza dos propuestas: una orientada a carnes y otra de gastronomía de alta gama, mientras que en San Isidro evalúa un concepto de perfil high energy, similar al componente de entretenimiento que el grupo desarrolla en las noches de Terraza Lima Club y que proyecta para AMAT.

Ambos proyectos se encuentran en evaluación y todavía no tienen una fecha de apertura definida.

En conjunto, el plan contempla una inversión de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones, destinada a nuevas aperturas, infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de la plataforma.

Grupo Orión evalúa nuevos conceptos gastronómicos para ampliar su presencia hacia otros distritos de Lima. (Foto: Grupo Orión)

En paralelo, el grupo continúa desarrollando nuevos espacios en el Centro de Lima. La Cava del Parrillero ampliará su operación hacia Jr. Callao, con una cocina de servicio más rápido y enfocada en carnes. Terraza Lima Club, por su parte, incorporará el Salón Canevaro, ubicado en el ala derecha del quinto piso del Club de la Unión, como un espacio adicional para almuerzos y cenas.

El nuevo espacio tendrá una propuesta más calmada que la experiencia nocturna de Terraza y contará con vista panorámica al Centro Histórico. La implementación está sujeta a la confirmación de los permisos correspondientes.

“Centro de Lima tiene todo un proceso burocrático en el cual estamos esperando la confirmación”, explicó Cano. “Una vez tengamos la confirmación, entre mes y medio y dos meses, estaríamos terminando la implementación de este salón con vista panorámica”.

El Salón Canevaro es el único espacio del quinto piso con vista al centro de la plaza y tendrá una capacidad aproximada para 200 personas.

Grupo Orión apunta a ampliar su portafolio a 10 marcas en 2027

La siguiente etapa de Grupo Orión contempla no solo nuevas aperturas, sino también la incorporación de conceptos dirigidos a distintos perfiles de consumidores y ocasiones de consumo. El objetivo es pasar de cuatro marcas actuales a 10 en 2027, según Cano.

Entre las iniciativas en evaluación figura una cafetería de especialidad, vinculada a las hectáreas de café que el grupo posee en Amazonas. La propuesta permitiría incorporar esa producción a su oferta y sumar una nueva categoría al portafolio.

“Tenemos una visión de llegar a 10 marcas para el próximo año, con conceptos diferentes y para públicos diferentes”, señaló Cano.

De concretarse, el crecimiento previsto para 2027 combinaría nuevas aperturas y categorías gastronómicas, manteniendo una estructura operativa común para los negocios del grupo.