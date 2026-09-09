Terraza Lima Club es una de las principales marcas del portafolio gastronómico de Grupo Orión en el Centro de Lima. (Foto: Composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Grupo Orión ha concentrado parte de su operación gastronómica y de entretenimiento en el Club de la Unión, donde opera distintas marcas y desarrolla nuevos conceptos. Mientras amplía su presencia en el Centro de Lima, el grupo también evalúa otros puntos de la capital para su siguiente etapa de crecimiento.

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