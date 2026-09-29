ONPE anunció que se reubicaron locales de votación con la finalidad de garantizar mejores condiciones de operatividad y seguridad durante la jornada electoral establecida para este domingo. (Foto: Andina)
ONPE anunció que se reubicaron locales de votación con la finalidad de garantizar mejores condiciones de operatividad y seguridad durante la jornada electoral establecida para este domingo. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Revisa si tu mesa se sufragio varió y dónde te tocará votar el próximo 4 de octubre.

ONPE reubica locales de votación

A solo días de realizarse las próximas elecciones 2026, la ONPE, a través de sus redes sociales, anunció que se reubicaron con la finalidad de

¿En dónde te toca votar en las ERM 2026?

En el marco de los comicios, se señala que los ciudadanos podrán acudir a sus respectivos locales de votación desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm para sufragar.

En esa línea se insta a las personas que fueron elegidas miembros de mesa para las ERM 2026 a acudir a cumplir con su respectivo deber cívico.

(Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)
(Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

Para poder verificar si tu local de votación fue reubicado o no para estas elecciones, ingresa a este link y sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a y deberás colocar tu DNI.

2. Hacer clic en consultar

3. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado y la dirección exacta, además del número de mesa de sufragio.

4. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa

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