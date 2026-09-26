La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado 26 de setiembre la distribución del material electoral hacia 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La Gerencia de Gestión Electoral (GGE) reportó que la última oficina en recibir la carga electoral fue la de Pomabamba (Áncash). Concluido este primer proceso, las ODPE procederán ahora a trasladar el material electoral a sus respectivos locales de votación, siguiendo sus respectivos cronogramas de distribución, con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones.

Bajo la supervisión del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, el organismo electoral inició el pasado viernes 18 de setiembre la distribución del material de sufragio hacia todo el interior del país.

LEA TAMBIÉN: Candidatos y partidos deberán reportar gastos de campaña ante la ONPE hasta el viernes 11

Como medida de seguridad, en cada unidad móvil utilizada viajó un comisionado del organismo electoral. Asimismo, el sistema de monitoreo satelital se activó desde la salida de los camiones de la sede de la GGE en Lurín, permitiendo realizar el seguimiento de las unidades durante su recorrido hasta las ODPE, a nivel nacional.

Entre los insumos electorales trasladados figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales, entre otros.

El despliegue contempló igualmente material electoral de contingencia, como parte de las previsiones establecidas para garantizar la atención en los locales de votación. Las cédulas de votación de contingencia se distribuyen en paquetes de 50 unidades a cada centro de acopio de los locales de votación. Cabe precisar que un local de votación puede contar con más de un centro de acopio, dependiendo de la cantidad de mesas de sufragio que tenga asignadas.

ONPE. (Foto: Difusión)

Lima y Callao

Como parte final de esta actividad, el traslado del material hacia 2,115 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao se iniciará este viernes 2 de octubre, a partir de las 22:00 horas, con la participación de 250 unidades de transporte.

La distribución se realizará desde la plataforma “Lurín Live”, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, desde donde partirán las unidades directamente hacia los locales de votación.

El organismo electoral ha previsto 4 unidades de contingencia, cada una con su respectivo conductor. Además, cada vez que una unidad de contingencia sea utilizada, deberá ser repuesta a la brevedad, a fin de mantener la capacidad de respuesta disponible.

En el caso específico de Lima y el Callao, se distribuirán aproximadamente 6,000 plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuye, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.

En ambas jurisdicciones, el monitoreo satelital de cada unidad de trasportes se activará desde la salida en Lurín Live, el viernes 2 de octubre.

Dato

El servicio de transporte está a cargo del Consorcio AFE, conformado por las empresas AFE Service S.A.C., Coral Logística Terrestre S.A.C., J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. y Señor de los Milagros Cárdenas E.I.R.L.