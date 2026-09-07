Candidatos y partidos deberán reportar gastos de campaña ante la ONPE hasta el viernes 11. (Foto: archivo GEC)
Candidatos y partidos deberán reportar gastos de campaña ante la ONPE hasta el viernes 11. (Foto: archivo GEC)
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Redacción Gestión
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su primera información financiera de campaña hasta el viernes 11 de septiembre, según informó la entidad electoral.

También debe incorporar las operaciones económicas vinculadas a las elecciones primarias.

La obligación alcanza incluso a quienes ya no siguen en competencia. La ONPE indicó que también deberán rendir cuentas los ciudadanos que inscribieron candidaturas a gobernador regional, vicegobernador o alcalde provincial y distrital, aunque hayan renunciado, sido tachados o excluidos.

Sin embargo,

Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deberán enviar la documentación mediante una carta dirigida a la ONPE, firmada por su representante legal y/o tesorero inscrito ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Los documentos y anexos deben contar con la firma del tesorero y de un contador público colegiado y habilitado.

Los candidatos pueden entregar el reporte personalmente o a través de un responsable de campaña designado. Este encargado puede ser nombrado hasta 15 días hábiles después de la inscripción de la candidatura, usando el formato 14 comunicado a la ONPE.

Según lo estipulado, una misma persona puede ser responsable de campaña de varios candidatos. Sin embargo, cada postulante debe presentar un formato de designación propio, completo y firmado.

En el caso de los candidatos, la rendición debe presentarse con una carta dirigida a la ONPE y los formatos 7 y 8, que corresponden a los aportes e ingresos y a los gastos de campaña, junto con sus anexos.

Cabe precisar que la rendición de cuentas continuará después del 11 de setiembre.

El informe deberá incluir aportes, ingresos y gastos de campaña realizados entre enero y septiembre. También deben rendir cuentas candidatos retirados o excluidos. Foto: GEC
El informe deberá incluir aportes, ingresos y gastos de campaña realizados entre enero y septiembre. También deben rendir cuentas candidatos retirados o excluidos. Foto: GEC

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