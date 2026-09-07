Las organizaciones políticas y candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deben presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su primera información financiera de campaña hasta el viernes 11 de septiembre, según informó la entidad electoral.

El reporte deberá incluir todos los aportes, ingresos y gastos registrados entre el 7 de enero, fecha de convocatoria electoral, y el 5 de septiembre. También debe incorporar las operaciones económicas vinculadas a las elecciones primarias.

La obligación alcanza incluso a quienes ya no siguen en competencia. La ONPE indicó que también deberán rendir cuentas los ciudadanos que inscribieron candidaturas a gobernador regional, vicegobernador o alcalde provincial y distrital, aunque hayan renunciado, sido tachados o excluidos.

Sin embargo, los postulantes a consejeros regionales y regidores municipales no se encuentran obligados a presentar directamente esta información financiera, debido a cambios en la Ley de Organizaciones Políticas.

Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deberán enviar la documentación mediante una carta dirigida a la ONPE, firmada por su representante legal y/o tesorero inscrito ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

La información de las organizaciones debe presentarse en los formatos 5 y 6, destinados a registrar aportes e ingresos, así como gastos. Los documentos y anexos deben contar con la firma del tesorero y de un contador público colegiado y habilitado.

Los candidatos pueden entregar el reporte personalmente o a través de un responsable de campaña designado. Este encargado puede ser nombrado hasta 15 días hábiles después de la inscripción de la candidatura, usando el formato 14 comunicado a la ONPE.

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Según lo estipulado, una misma persona puede ser responsable de campaña de varios candidatos. Sin embargo, cada postulante debe presentar un formato de designación propio, completo y firmado.

En el caso de los candidatos, la rendición debe presentarse con una carta dirigida a la ONPE y los formatos 7 y 8, que corresponden a los aportes e ingresos y a los gastos de campaña, junto con sus anexos.

Cabe precisar que la rendición de cuentas continuará después del 11 de setiembre. La segunda entrega deberá incluir los movimientos financieros realizados desde el 6 de setiembre hasta que el JNE publique en el diario oficial El Peruano la resolución que declare concluidas las Elecciones Regionales y Municipales 2026.