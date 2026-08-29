La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó este sábado 29 de agosto, la destrucción total y pública de las cédulas de sufragio escrutadas de las Elecciones Generales 2026 y la Segunda Elección Presidencial 2026.

Encabezada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, la actividad se ejecuta en Ventanilla (Callao) con presencia de representantes del Ministerio Público y del Jurado Nacional de Elecciones. También se invitó a los personeros de las organizaciones políticas que participaron en los pasados comicios generales.

El proveedor tuvo un plazo de 5 días (del 24 al 28 de agosto) para recoger, desde el almacén de la ONPE en Lurín, y trasladar el 100 % del material electoral (alrededor de 431,000 kg), dado que el servicio contratado por el organismo electoral comprende el acopio, carga, traslado, recepción, almacenamiento temporal, destrucción y disposición final del material.

La destrucción se realiza mediante la trituración de las cédulas, reduciéndolas a fragmentos, lo que impide que puedan ser reconstruidas ni reutilizadas nuevamente. Con ese fin, el acto se realiza en presencia permanente de dos especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) de la ONPE, encargados de realizar el seguimiento y control durante la ejecución de la actividad, verificando que el proceso comprenda la totalidad del material entregado.

Adicionalmente, al finalizar el servicio, el contratista deberá emitir el correspondiente Certificado de Destrucción, mediante el cual se acreditará la destrucción total e irreversible del material.

La disposición final de los residuos generados por la trituración es responsabilidad del contratista, quien deberá efectuarla de conformidad con la normativa ambiental aplicable. La GGE realizará el seguimiento del servicio y verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia, incluida la presentación del certificado correspondiente.

La trazabilidad documentada de la actividad se mantiene desde la entrega del material por la ONPE hasta la culminación de su destrucción, mediante los registros y documentos generados durante las diferentes etapas del servicio.

Entre los principales controles se encuentran:

Registro de la entrega y retiro del material.

Identificación de las unidades vehiculares y del personal autorizado.

Registro de salida y recepción del material, consignando fecha y hora.

Seguimiento y visitas de control por parte de la GGE.

Acta correspondiente al acto público de destrucción.

Certificado de destrucción emitido por el contratista al finalizar el servicio.

Para evitar pérdidas, sustracciones, aperturas o manipulación no autorizada de las cédulas antes de su destrucción, el organismo electoral ha dispuesto medidas de seguimiento y control durante el traslado y permanencia del material en las instalaciones del proveedor. Las unidades de transporte fueron acompañadas por un comisionado de la ONPE y la GGE mantiene personal en el local del proveedor durante la ejecución de las actividades.

Adicionalmente, el material permanece en un ambiente restringido destinado a su almacenamiento temporal, conforme a las condiciones establecidas para el servicio.