Según la ONPE, el local de votación de las elecciones regionales y municipales podría no ser similar al de las elecciones generales de abril. Foto: Andina
Según la ONPE, el local de votación de las elecciones regionales y municipales podría no ser similar al de las elecciones generales de abril. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La ONPE puso a disposición del público la plataforma web para conocer dónde le tocará a uno votar en

Para saber dónde será el punto de sufragio en estas ERM 2026, los ciudadanos deberán ingresar al portal .

Una vez dentro, tendrán que tipear el número de su DNI y dar clic a la opción consultar. En dicha web se sabrá si uno es miembro de mesa y el local de votación asignado.

Según la ONPE, ; además, podrían haber cambios hasta en el mismo día por factores ajenos a este organismo.

¿Se podrá votar con el DNI vencido?

El Reniec emitió este viernes 28 de agosto una resolución que extiende, de manera excepcional, hasta el domingo 4 de octubre la vigencia del DNI vencido o que está por caducar.

Dicha medida solo

Elecciones regionales y municipales se desarrollarán el domingo 4 de octubre. Más de 26 millones tienen el deber de acudir a las urnas. Foto: Andina
Elecciones regionales y municipales se desarrollarán el domingo 4 de octubre. Más de 26 millones tienen el deber de acudir a las urnas. Foto: Andina

“La falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio”, reza el documento.

Asimismo, los ciudadanos podrán votar con el DNI azul, amarillo o electrónico, este último en cualquiera de sus versiones, según criterios del Reniec.

Se espera que unas 26 millones 314,724 personas acudan a las urnas para las ERM 2026.

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