Roberto Burneo adelantó que en Lima Metropolitana se realizarán el 21 y 22 de setiembre. Foto: Cesar Campos
Roberto Burneo adelantó que en Lima Metropolitana se realizarán el 21 y 22 de setiembre. Foto: Cesar Campos
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Redacción Gestión
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, con la participación de los candidatos inscritos, informó Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Burneo indicó que próximamente se comunicará la programación de los debates, sin embargo, adelantó que en Lima Metropolitana se realizarán el 21 y 22 de setiembre.

“Reelección encubierta”

Añadió que el análisis de cada JEE responderá a la independencia e interpretación jurídica de sus magistrados, dentro del marco normativo vigente, siendo el pleno del JNE la última instancia.

“Es importante resaltar que tenemos 91 JEE. El análisis de cada uno de ellos corresponde a esa independencia que tienen los magistrados en torno a la toma de decisiones”, enfatizó.

Locales de votación en riesgo por el Niño

De otro lado, el jefe del JNE declaró sobre las acciones de prevención que se desarrollan para garantizar la correcta realización de los comicios, con respecto al impacto del fenómeno del Niño en las Elecciones Regionales y Municipales.

Luego de identificar los riesgos en los locales de votación, el organismo electoral señaló que 518 distritos concentran a todos sus electores en un solo local de votación. El universo analizado comprende 10,180 locales de votación en 1,892 distritos. Al respecto, Burneo sostuvo que la ONPE ya fue notificada sobre los resultados de este estudio.

“Hay un grupo identificado de muy alto riesgo de cerca de 800.000 personas, un grupo expuesto de cerca de 6 millones de personas que representan el 20% del padrón electoral”, señaló Burneo.

Jefe del JNE, Roberto Burneo. Foto: Cesar Campos/@photo.gec
Jefe del JNE, Roberto Burneo. Foto: Cesar Campos/@photo.gec

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