El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el gabinete que encabeza se mantiene “absolutamente sólido”, pese a que puedan existir posiciones distintas entre sus integrantes. Además, negó que exista una rivalidad o un distanciamiento con el presidente del Congreso, Miguel Torres.

El premier señaló que se mantiene una comunicación permanente con los ministros y aseguró que las prioridades de la gestión se concentran en enfrentar la criminalidad y atender los riesgos vinculados al fenómeno El Niño.

“Entre Keiko Fujimori, Miki (Miguel) Torres y quien habla, somos absolutamente unidos. Hemos demostrado durante casi diez años que los tres somos casi un triunvirato de amistad, además de que tenemos la misma visión de país”, precisó en una entrevista a Panamericana TV.

Asimismo, Galarreta precisó que las decisiones gubernamentales corresponden exclusivamente a la presidenta Keiko Fujimori y a los ministros de Estado.

Con ello, descartó cualquier tipo de intervención de personas ajenas a la administración pública en la formulación o conducción de las políticas estatales en el gobierno de Fujimori.

Pedido de facultades

Por otro lado, Galarreta anunció que el Poder Ejecutivo viene finalizando el proyecto de ley de pedido de delegación de facultades legislativas que será presentado ante el Congreso de la República en el transcurso de esta semana.

El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que este proceso permitió identificar diversos “cuellos de botella y barreras burocráticas” en el sistema que impiden la lucha contra la delincuencia.

Por ello, el premier expresó su confianza en el Congreso priorice los intereses del país por encima de cualquier diferencia ideológica.

“Yo creo que la mayoría va a optar por apoyar y después fiscalizar y pedirnos cuentas, como corresponde en una democracia de equilibrio de poderes”, señaló.