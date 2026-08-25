Galarreta niega distanciamiento con Keiko Fujimori y Miguel Torres.(Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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Además, negó que exista una rivalidad o un distanciamiento con el presidente del Congreso, Miguel Torres.

El premier señaló que se mantiene una comunicación permanente con los ministros y aseguró que las prioridades de la gestión se concentran en enfrentar la criminalidad y atender los riesgos vinculados al fenómeno El Niño.

“Entre Keiko Fujimori, Miki (Miguel) Torres y quien habla, somos absolutamente unidos. Hemos demostrado durante casi diez años que los tres somos casi un triunvirato de amistad, además de que tenemos la misma visión de país”, precisó en una entrevista a Panamericana TV.

Asimismo, Galarreta precisó que

Con ello, descartó cualquier tipo de intervención de personas ajenas a la administración pública en la formulación o conducción de las políticas estatales en el gobierno de Fujimori.

Pedido de facultades

Por otro lado,

El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que este proceso permitió identificar diversos “cuellos de botella y barreras burocráticas” en el sistema que impiden la lucha contra la delincuencia.

Por ello, el premier expresó su confianza en

“Yo creo que la mayoría va a optar por apoyar y después fiscalizar y pedirnos cuentas, como corresponde en una democracia de equilibrio de poderes”, señaló.

Luis Galarreta negó divisiones al interior del Gobierno y de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Luis Galarreta negó divisiones al interior del Gobierno y de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)

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