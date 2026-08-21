"Los potenciales efectos del FEN son conocidos: lluvias extremas que derivan en inundaciones y huaicos, sequías que reducen el rendimiento de los cultivos y generan pérdidas de áreas sembradas y ganado; y temperaturas elevadas que afectan la productividad agrícola y la pesca." (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
"Los potenciales efectos del FEN son conocidos: lluvias extremas que derivan en inundaciones y huaicos, sequías que reducen el rendimiento de los cultivos y generan pérdidas de áreas sembradas y ganado; y temperaturas elevadas que afectan la productividad agrícola y la pesca." (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
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Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

El Fenómeno El Niño (FEN) sigue un curso extraordinario y se presenta como el primer gran reto para el gobierno entrante. Los potenciales efectos son conocidos: lluvias extremas que derivan en inundaciones y huaicos, sequías que reducen el rendimiento de los cultivos y generan pérdidas de áreas sembradas y ganado; y temperaturas elevadas que afectan la productividad agrícola y la pesca.

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