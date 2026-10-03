La ONPE detalló las restricciones que regirán durante los comicios de este domingo, desde la prohibición de vender alcohol hasta las reuniones políticas. Foto: Difusión.
La ONPE detalló las restricciones que regirán durante los comicios de este domingo, desde la prohibición de vender alcohol hasta las reuniones políticas. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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Entre ellas se encuentra la denominada ley seca, que establece limitaciones para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

En diálogo con RPP, Juan Heredia, especialista de Capacitación y Formación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó cuáles son las principales reglas y prohibiciones que deberán cumplir los ciudadanos durante estos comicios.

Ley seca: ¿desde cuándo y hasta qué fecha está vigente?

¿Qué sanción reciben los negocios que venden alcohol?

Los establecimientos que incumplan la prohibición de comercializar bebidas alcohólicas durante el periodo de ley seca se exponen a una sanción económica equivalente al 10% del sueldo mínimo vital multiplicado por 30 días.

Además, la infracción contempla una pena de hasta seis meses de prisión, según la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Puedo hacer una reunión en casa con bebidas alcohólicas?

Al respecto, el especialista sostuvo que la normativa no contempla la prohibición de ello; sin embargo, recordó que en los locales de votación los policías no dejarán ingresar a personas en estado de ebriedad.

“También recordemos que en los locales de votación vamos a tener en las puertas de ingreso a los efectivos de la Policía Nacional, quienes van a pedir el DNI a los electores y si hay algún elector que se presente en estado de ebriedad no lo van a dejar ingresar. Y, si llegara a una mesa de sufragio, los miembros de mesa, que son las más altas autoridades, también van a evaluar la condición de los electores”, señaló.

¿No podré votar en estado de ebriedad?

“Lo recomendable es que los miembros de mesa le indiquen que vaya, tome un café, descanse un rato y que vuelva, porque todos tenemos que emitir un voto consciente”, expresó.

Ley Seca por las Elecciones 2026 en Perú: conoce cuánto es la multa por vender alcohol, qué negocios deben cerrar y desde qué hora rige la prohibición. (Foto: Composición Gemini IA)
Ley Seca por las Elecciones 2026 en Perú: conoce cuánto es la multa por vender alcohol, qué negocios deben cerrar y desde qué hora rige la prohibición. (Foto: Composición Gemini IA)

¿Están prohibidas las reuniones políticas?

El especialista de la ONPE, precisó que las reuniones de carácter político no están permitidas dentro de un radio de 100 metros de los locales de votación durante la jornada electoral.

“En un radio de 100 metros, no puede haber reuniones, concentraciones de personas de un local de votación. No puede haber reuniones de carácter político”, indicó.

Sin embargo, explicó que sí pueden congregarse las familias en sus domicilios. “En los domicilios la familia se reúne, eso está permitido, pero que sea de carácter político está determinantemente prohibido”, detalló.

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