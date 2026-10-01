Megaplaza Independencia alcanza una superficie total de 127.191 m2 de área arrendable. (Foto: Parque Arauco)
Megaplaza Independencia alcanza una superficie total de 127.191 m2 de área arrendable. (Foto: Parque Arauco)
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Mayumi García
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Megaplaza Independencia apuesta fuerte por fortalecer su propuesta culinaria en Lima Norte, y en ese objetivo, ayer inauguró su nueva plaza gastronómica en este centro comercial. El concepto aterriza para potenciar lo que anteriormente significó su patio de comidas, pero con un diseño de “plaza urbana” y estilo boulevard, enfocado en restaurantes de diferentes marcas y terrazas al aire libre.

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