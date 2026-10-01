En general, se trata de un área de 11,000 metros cuadrados (m2), con más de 20 locales que albergarán marcas como Yopo, La Bistecca, La Leña, Up Burger, Big Boy, Doomo Saltado, Naruto, Freh, Pasquale, Puku Puku, Mr. Sushi, Al Plato, Bembos, China Wok, La Nacional, Subway, Otto Grill, KFC, Pizza Hut, Burger King y Coco Crepe.

“Nueve marcas las teníamos en el anterior patio de comidas y ahora más de 10 se han sumado a este nuevo concepto. Estamos con una ocupación de casi el 100%, excepto por dos locales”, remarcó Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco.

Nueva plaza gastronómica de Megaplaza Independencia. (Foto: GEC)

La construcción de esta zona demandó de un periodo de ejecución de aproximadamente dos años y la inversión fue de más de S/ 60 millones, considerando que la finalidad era construir un mix de restaurantes de marcas reconocidas y formatos de comida rápida; además, de áreas libres.

Ingresos de gastronomía al alza

Camino señaló que al ser la gastronomía un rubro que viene creciendo de manera sostenida en el Perú, dicha categoría también es importante dentro de la propuesta de Megaplaza Independencia. Así, las expectativas son aumentar el ticket promedio de consumo en la plaza gastronómica en relación a lo que antes era el patio de comidas.

“Esto también viene apalancado en que mucho de la nueva oferta gastronómica tiene un ticket más alto. De hecho, los ingresos de la plaza se incrementarán al doble con esta ampliación de marcas”, señaló el ejecutivo.

A partir de esta ampliación, Megaplaza Independencia alcanza una superficie total de 127.191 m2 de área arrendable, con más de 350 marcas.“Hay ingresos de nuevas marcas, pero no puedo dar mayor detalle. Vemos buen potencial en diversas categorías, teniendo en cuenta que afrontamos un favorable año para el mall y el retail, en general”, finalizó.

Inauguración de plaza gastronómica de Megaplaza Independencia. (Foto: GEC)

Megaplaza hacia centro urbano de uso mixto

A inicios de año, Parque Arauco anunció el desarrollo de un proyecto residencial destinado exclusivamente para la renta (“multifamily”) en Megaplaza Independencia, iniciativa que forma parte del proceso de transformación de este activo hacia un centro urbano de uso mixto.

El proyecto multifamily en el mall contempla la construcción de dos torres residenciales de 21 pisos, con más de 500 departamentos destinados al arriendo, además de niveles complementarios para el comercio, servicios y equipamientos compartidos.

La inversión total será cercana a los S/ 114 millones y se proyecta iniciar la construcción en 2027 y su operación en el 2029.