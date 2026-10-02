Del total, 46,000 agentes estarán en los locales de votación y otros 11,000 custodiarán el traslado del material electoral. (Foto: Archivo El Comercio)
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Redacción Gestión
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De este contingente, 46,000 agentes resguardarán los locales de votación, mientras que 11,000 efectivos se dedicaran únicamente a brindar seguridad durante el traslado de los camiones con material electoral.

“Obviamente, la cantidad de efectivos que va a desplegar nuestra Policía Nacional no solamente es para dar seguridad en los locales sino en el desplazamiento, pero, además de ello, nuestra Policía Nacional tiene que duplicar y hasta triplicar esfuerzos para mantener la seguridad y la lucha contra la delincuencia en estos días”, sostuvo el titular del sector.

CRIMEN ORGANIZADO

Además, Astudillo destacó que la institución policial asume la jornada cívica con responsabilidad y destacó que la PNP libra batallas diarias contra diferentes organizaciones criminales transnacionales.

En esa línea, señaló que se debe seguir en el enfrentamiento “contra las amenazas que intentan, que intentan el control en muchas áreas de nuestro país”

Al respecto, el titular del Interior resaltó la necesidad urgente de continuar enfrentando de manera paralela delitos específicos que buscan desestabilizar a la nación, tales como “el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el cibercrimen”.

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