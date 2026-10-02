Este domingo 4 de octubre se desplegará un total de 57,738 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país con el objetivo de garantizar el orden público durante las elecciones regionales y municipales 2026, anunció el comandante general de la Policía Nacional, Fredy López.

De este contingente, 46,000 agentes resguardarán los locales de votación, mientras que 11,000 efectivos se dedicaran únicamente a brindar seguridad durante el traslado de los camiones con material electoral.

En la presentación oficial del plan de operaciones y despliegue policial, el Ministro del Interior, César Astudillo, resaltó que este gran operativo electoral no significará un descuido en el combate diario a la criminalidad.

“Obviamente, la cantidad de efectivos que va a desplegar nuestra Policía Nacional no solamente es para dar seguridad en los locales sino en el desplazamiento, pero, además de ello, nuestra Policía Nacional tiene que duplicar y hasta triplicar esfuerzos para mantener la seguridad y la lucha contra la delincuencia en estos días”, sostuvo el titular del sector.

CRIMEN ORGANIZADO

Además, Astudillo destacó que la institución policial asume la jornada cívica con responsabilidad y destacó que la PNP libra batallas diarias contra diferentes organizaciones criminales transnacionales.

En esa línea, señaló que se debe seguir en el enfrentamiento “contra las amenazas que intentan, que intentan el control en muchas áreas de nuestro país”

Al respecto, el titular del Interior resaltó la necesidad urgente de continuar enfrentando de manera paralela delitos específicos que buscan desestabilizar a la nación, tales como “el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el cibercrimen”.