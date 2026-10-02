JNE. (Foto: Mario Zapata / GEC)
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional (SER 2026) en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas aspirantes a gobernadores regionales obtenga no menos del 30% de los votos válidos.

Además, el colegiado acordó fijar el 28 de octubre de 2026 como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales.

El organismo electoral también solicitó al Poder Ejecutivo a que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, servidores de los organismos electorales miembros de mesa y ciudadanía en general en el marco de las ERM 2026 y eventual SER 2026.

JNE. (Foto: GEC)
JNE. (Foto: GEC)

De igual manera, pidió al Ministerio Público que fortalezca las acciones preventivas y adopte las medidas que correspondan frente a hechos que pudieran constituir ilícitos o afectar el normal desarrollo del proceso electoral, así como la vida, integridad y seguridad de candidatos, personal de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanía en general en el marco de las ERM 2026 y eventual SER 2026.

El JNE remitió el acuerdo del pleno a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público y a los JEE.

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