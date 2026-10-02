Renzo Reggiardo. (Foto: Municipalidad de Lima)
Renzo Reggiardo. (Foto: Municipalidad de Lima)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con representantes de las fans de BTS a fin de coordinar medidas ante los conciertos del grupo surcoreano. El burgomaestre señaló que se busca incorporar las recomendaciones de las fanáticas a los dispositivos de seguridad y atención que ya fueron preparados para los eventos.

Reggiardo indicó que ya coordinó con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, para garantizar el transporte de los asistentes a la salida del recinto.

El alcalde explicó que la Municipalidad de Lima dispondrá de personal de seguridad ciudadana en los exteriores del estadio, además de serenazgo equipado con cámaras corporales y drones.

Fans de BTS. (Foto: Antonio Melgarejo).
Fans de BTS. (Foto: Antonio Melgarejo).

La comuna limeña también anunció la presencia permanente del Sistema de Atención Móvil de Urgencia de la municipalidad para responder ante eventuales emergencias durante los conciertos. Reggiardo señaló que habrá ambulancias y personal médico disponibles, además de vehículos destinados a atender situaciones que puedan presentarse durante los eventos, como casos de asfixia u otras emergencias.

Control del comercio ambulatorio y reventa de entradas

Otro de los aspectos abordados durante la reunión fue el comercio ambulatorio en los alrededores del estadio. El alcalde sostuvo que varias gerencias municipales estarán involucradas para evitar la instalación de carpas u otros espacios que puedan obstaculizar los accesos.

Por otro lado, Reggiardo propuso que las representantes de las fans de BTS sean nombradas embajadoras de la marca Lima, recientemente presentada por la Municipalidad Metropolitana.

TE PUEDE INTERESAR

Renzo Reggiardo espera que Keiko Fujimori empiece a abordar temas sectoriales
Renzo Reggiardo no descarta nuevo cierre del centro de Lima ante manifestaciones anunciadas
PJ rechaza pedido de Renzo Reggiardo para suspender la segunda vuelta
Renzo Reggiardo asegura “tener fe” en que se realizarán las elecciones complementarias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.