El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con representantes de las fans de BTS a fin de coordinar medidas ante los conciertos del grupo surcoreano. El burgomaestre señaló que se busca incorporar las recomendaciones de las fanáticas a los dispositivos de seguridad y atención que ya fueron preparados para los eventos.

Entre los pedidos mencionados estuvieron la habilitación de sectores para menores de edad y espacios para los padres que esperen a sus hijos, así como la instalación de vallas, banners y medidas relacionadas con la movilidad de los asistentes.

Reggiardo indicó que ya coordinó con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, para garantizar el transporte de los asistentes a la salida del recinto.

El alcalde explicó que la Municipalidad de Lima dispondrá de personal de seguridad ciudadana en los exteriores del estadio, además de serenazgo equipado con cámaras corporales y drones.

También se reforzará la iluminación exterior y se utilizarán cámaras de vigilancia conectadas a la central de monitoreo municipal. Estas medidas serán articuladas con la Policía Nacional, que deberá establecer el dispositivo correspondiente una vez que la empresa organizadora solicite las garantías.

Fans de BTS. (Foto: Antonio Melgarejo).

La comuna limeña también anunció la presencia permanente del Sistema de Atención Móvil de Urgencia de la municipalidad para responder ante eventuales emergencias durante los conciertos. Reggiardo señaló que habrá ambulancias y personal médico disponibles, además de vehículos destinados a atender situaciones que puedan presentarse durante los eventos, como casos de asfixia u otras emergencias.

El objetivo, indicó, es reducir posibles incidencias durante una jornada que podría extenderse hasta altas horas de la noche debido a la gran cantidad de asistentes.

Control del comercio ambulatorio y reventa de entradas

Otro de los aspectos abordados durante la reunión fue el comercio ambulatorio en los alrededores del estadio. El alcalde sostuvo que varias gerencias municipales estarán involucradas para evitar la instalación de carpas u otros espacios que puedan obstaculizar los accesos.

Asimismo, señaló que la Municipalidad de Lima trabaja junto con Indecopi en acciones para prevenir la reventa de entradas, debido a que esta práctica podría generar desorden en los exteriores del recinto.

Por otro lado, Reggiardo propuso que las representantes de las fans de BTS sean nombradas embajadoras de la marca Lima, recientemente presentada por la Municipalidad Metropolitana.