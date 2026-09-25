Renzo Reggiardo afirmó que la MML mantiene sus pretensiones frente a los procesos arbitrales vinculados con Rutas de Lima. (Foto: Andina)
Renzo Reggiardo afirmó que la MML mantiene sus pretensiones frente a los procesos arbitrales vinculados con Rutas de Lima. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre el y aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantiene firmes sus pretensiones en los procesos que se ventilan en el exterior.

“Estamos con el suelo parejo respecto a los arbitrajes, laudos y procesos que tenemos en el exterior. Tenemos algunos pasos ganados”, señaló este viernes en conferencia de prensa.

Sus declaraciones se producen luego de que . También reconoció parcialmente un reclamo de la concesionaria relacionado con la demora en la entrega de terrenos para el Tramo Ramiro Prialé, cuyo monto de compensación será definido en una etapa posterior.

Reggiardo sostuvo que el proceso comprende cinco puntos, de los cuales tres resultaron favorables a la Municipalidad, mientras que sobre los otros dos la comuna ha solicitado la nulidad. Añadió que existen además instancias judiciales en el extranjero que vienen analizando aspectos vinculados al caso.

“No nos preocupa lo que se ha fallado. Tal vez esté dentro del ámbito electoral, entendemos, pero nosotros seguimos firmes en nuestras pretensiones, y esto es un proceso que tiene para largo”, manifestó.

Renzo Reggiardo afirmó que la MML mantiene sus pretensiones frente a los procesos arbitrales vinculados con Rutas de Lima. Foto: MML.
Renzo Reggiardo afirmó que la MML mantiene sus pretensiones frente a los procesos arbitrales vinculados con Rutas de Lima. Foto: MML.

“Acuérdense del Discovery que nos permite tener información relevante respecto a cómo se suscitaron algunos hechos con anterioridad respecto a la compra de acciones y todo lo que hubo alrededor de eso”, indicó.

Reggiardo sostuvo que la Municipalidad viene actuando “profesionalmente” y que espera obtener resultados en las siguientes etapas del proceso.

Convenio con el Ministerio Público

Las declaraciones del alcalde se produjeron durante la firma de .

“A través de la MML estamos cediendo una serie de edificios, de complejos de infraestructura en favor del Ministerio Público para que pueda realizar una labor más eficiente y, por supuesto, mejorar los servicios que brinda”, señaló.

El alcalde indicó que esta es una primera etapa y que ambas instituciones trabajan también en otros proyectos. Entre ellos mencionó una iniciativa referida por el fiscal Tomás Aladino Gálvez, que, según explicó, busca contribuir a que las sanciones correspondientes a quienes delinquen puedan aplicarse oportunamente.

“Esto sirve mucho para poder tener a tiempo las sanciones correspondientes a aquellos que delinquen, que incumplen con la legalidad”, afirmó.

Finalmente, Reggiardo sostuvo que este tipo de firmas, acuerdos y alianzas permiten articular el trabajo de las instituciones para enfrentar de manera más eficiente la criminalidad.

TE PUEDE INTERESAR

Municipalidad de Lima pierde nuevo arbitraje contra Rutas de Lima, ¿qué determinó tribunal?
Reggiardo: Guardia Metropolitana armada de Lima estaría en las calles dentro de dos meses
Reggiardo plantea que Lima tenga competencias en educación tras resultados de PISA 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.