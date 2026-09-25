El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre el laudo arbitral relacionado con Rutas de Lima y aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantiene firmes sus pretensiones en los procesos que se ventilan en el exterior.

“Estamos con el suelo parejo respecto a los arbitrajes, laudos y procesos que tenemos en el exterior. Tenemos algunos pasos ganados”, señaló este viernes en conferencia de prensa.

Sus declaraciones se producen luego de que la Corte Permanente de Arbitraje resolviera parcialmente a favor de Rutas de Lima en la controversia por la concesión de Vías Nuevas de Lima. El tribunal determinó que la terminación unilateral del contrato dispuesta por la MML en 2023 no surtió efectos bajo el contrato ni el derecho peruano. También reconoció parcialmente un reclamo de la concesionaria relacionado con la demora en la entrega de terrenos para el Tramo Ramiro Prialé, cuyo monto de compensación será definido en una etapa posterior.

Reggiardo sostuvo que el proceso comprende cinco puntos, de los cuales tres resultaron favorables a la Municipalidad, mientras que sobre los otros dos la comuna ha solicitado la nulidad. Añadió que existen además instancias judiciales en el extranjero que vienen analizando aspectos vinculados al caso.

“No nos preocupa lo que se ha fallado. Tal vez esté dentro del ámbito electoral, entendemos, pero nosotros seguimos firmes en nuestras pretensiones, y esto es un proceso que tiene para largo” , manifestó.

El alcalde también destacó otros avances de la Municipalidad en el marco de la controversia y mencionó el mecanismo de Discovery, que, según explicó, permitió obtener información relacionada con hechos vinculados a la compra de acciones y otros acontecimientos alrededor del caso.

Renzo Reggiardo afirmó que la MML mantiene sus pretensiones frente a los procesos arbitrales vinculados con Rutas de Lima. Foto: MML.

“Acuérdense del Discovery que nos permite tener información relevante respecto a cómo se suscitaron algunos hechos con anterioridad respecto a la compra de acciones y todo lo que hubo alrededor de eso”, indicó.

Reggiardo sostuvo que la Municipalidad viene actuando “profesionalmente” y que espera obtener resultados en las siguientes etapas del proceso.

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Convenio con el Ministerio Público

Las declaraciones del alcalde se produjeron durante la firma de un convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio Público, orientado a fortalecer la respuesta institucional frente a la delincuencia.

“A través de la MML estamos cediendo una serie de edificios, de complejos de infraestructura en favor del Ministerio Público para que pueda realizar una labor más eficiente y, por supuesto, mejorar los servicios que brinda”, señaló.

El alcalde indicó que esta es una primera etapa y que ambas instituciones trabajan también en otros proyectos. Entre ellos mencionó una iniciativa referida por el fiscal Tomás Aladino Gálvez, que, según explicó, busca contribuir a que las sanciones correspondientes a quienes delinquen puedan aplicarse oportunamente.

“Esto sirve mucho para poder tener a tiempo las sanciones correspondientes a aquellos que delinquen, que incumplen con la legalidad”, afirmó.

Finalmente, Reggiardo sostuvo que este tipo de firmas, acuerdos y alianzas permiten articular el trabajo de las instituciones para enfrentar de manera más eficiente la criminalidad.